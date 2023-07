Eliana Márquez* y su hija Clara* están viviendo un calvario. Márquez es periodista y desde hace cuatro años está desempleada. Ella es cabeza de hogar y siempre ha querido darle las mejores oportunidades a su hija.



El Icetex fue para esta familia una opción de financiación para que Clara adelantará sus estudios de medicina en la Universidad del Rosario. Sin embargo, desde hace un mes la entidad bloqueó su beneficio (al igual que 10.000 más) porque aparece en el sistema en líneas que la acreditan como incapacitada, pero ella no lo es.



Clara se presentó en la Universidad Nacional pero no pasó, así que junto con su mamá buscaron opciones en la educación privada. "Por cosas de la vida un amigo me habló de una señora que tramitaba los créditos del Icetex, porque había escuchado que eran muy difíciles de sacar. Y la verdad creía que era difícil. La señora se me presenta como la más correcta, que pertenecía a una iglesia cristiana y que lo único que debía hacer era pagarle un dinero para asegurar el crédito”, relata Márquez a EL TIEMPO.



En efecto, Eliana desembolsó por primera vez 300.000 pesos. Explica que creía que era el único monto que debía cancelarle a la supuesta tramitadora. Durante todo el proceso la comunicación con ella fue vía WhatsApp y por correo electrónico, y generalmente era intermitente.



"Deposité toda mi confianza en ella. A los días de haberle pagado la primera plata, de manera repentina se me informa que el crédito fue aprobado. Entonces me tocó darle 1’700.000 adicionales. El proceso siempre me pareció correcto porque ella (la tramitadora) me pidió la cédula de la niña y de la coeducadora, así como un formato en donde debíamos diligenciar nuestra información básica. Nunca me pidió certificaciones médicas", continúa Márquez con su relato.

Clara inició sus estudios y con el pasar de los semestres académicos se debía renovar el crédito. La familia acudió nuevamente a la supuesta tramitadora y en ocasiones les cobraba 50.000 pesos. Sin embargo, en una ocasión decidieron hacer el proceso sin ayuda.

Esta es la conversación entre Eliana y la tramitadora. Foto: Pantallazo

"Sin embargo, nos dimos cuenta que había una dirección residencial muy rara. Nos extrañamos y decidimos cambiarla. En ninguna parte, además, el Icetex nos día que éramos parte de la línea de discapacitados. Estábamos felices porque era una bendición que mi hija estuviera estudiando, pero hace un mes nos llegó un correo de la entidad en donde nos notificaban que el crédito había sido bloqueado porque mi hija aparecía como discapacitada y ella no lo es.”, cuenta la madre.



La sorpresa para esta familia fue grande. De inmediato llamaron a la tramitadora para buscar explicaciones. "La llamé y me contestó: 'Sí madre, es que los créditos durante ese año fueron difíciles y los pusimos todos en discapacidad visual. Eso tranquila que todo el mundo tiene astigmatismo y miopía'. Me dio mucha rabia. Mi hija sí usa gafas, pero eso no es grave", afirma Márquez.



Agrega que entró en shock y de inmediato fue al Icetex fue a encontrar respuestas. Allá le explicaron que ella no fue la única afectada, sino que también hay más de 10.000 créditos bloqueadas por esas mismas circunstancias.



Clara está en sexto semestre de Medicina y su mamá ha hecho hasta lo imposible para que termine sus estudios. "Ningún banco me presta la plata porque no tengo trabajo. En la universidad tampoco logré una solución y cómo conseguía en 15 días el dinero para la matrícula. De hecho, estoy vendiendo mi carro pero afortunadamente conseguí el dinero de manera particular”, relata Márquez entre lágrimas.



Espera que el Icetex encuentre una solución no solo para su hija sino para los miles de jóvenes que fueron estafados puedan continuar con sus estudios.

En esta conversación, Eliana le reclama a la falsa tramitadora. Foto: Whatsapp

¿Qué dice el Icetex?

El primero de junio la entidad anunció el bloqueo de más de 10.000 líneas que se aprobaron con documentación falsa para acreditar de manera irregular una discapacidad.



El Icetex explica que ofrece una serie de ayudas para las personas con discapacidad: no deben pagar tasa de interés, se les condena el 25 por ciento del crédito y reciben una cuota de manutención.

EL TIEMPO consultó a Mauricio Toro, presidente del Icetex, para conocer más detalles sobre esta situación. Afirmó que la entidad está adelantando diferentes procesos para garantizar la educación de los miles jóvenes víctimas de los estafadores.



"De los 10.000 créditos que encontramos con irregularidades, otorgados en la administración anterior, vamos a garantizar, en primer lugar, el derecho a la educación de los jóvenes partiendo de la presunción de la inocencia de ellos y eso implica que vamos a hacer las denuncias correspondientes y será la Fiscalía que determine si fueron víctimas de los tramitadores o lo hicieron a sabiendas. Sin embargo, nosotros somos conscientes de que el 90 por ciento han sido víctimas de tramitadores”, explica Toro en diálogo con EL TIEMPO.

Toro se posesionó como presidente del Icetex en septiembre de 2022. Foto: Instagram: @maurotoroo

Mientras tanto, Toro detalla que el Icetex está adelantado un plan de choque para que los jóvenes no interrumpan su plan de estudios. Este plan se divide en tres etapas, que usted puede consultar en el siguiente enlace: https://www.eltiempo.com/vida/educacion/icetex-plan-para-evitar-irregularidades-en-creditos-a-personas-con-discapacidad-780340



Toro informa que la entidad abrió el correo denunciatramitadores@icetex.gov.co para que las familias expongan sus casos.



"Hemos recibido alrededor de 600 denuncias, que incluyen nombres de los tramitadores, hay algunos docentes involucrados; también hemos recibido lugares, nombres, datos, teléfonos, nombres de fundaciones, porque usualmente están constituidas bajo esa figura", señala Toro.



Asimismo, el director explicó el modus operandi de esta red criminal de tramitadores:



"Hay de todo. Personas que se paran cerca de las oficinas del Icetex ofreciendo este servicio, personas que pautan en redes sociales ofreciendo beneficios, funcionarios presuntamente dentro de universidades que van y mandan a los pelados para que tramiten esos créditos en esas supuestas fundaciones; también algunos docentes que sabiendo o no sabiendo los recomiendan, y también está el voz a voz".



