La Corte Constitucional declaró exequible el modelo de capitalización y acumulación de intereses en los créditos educativos, incluyendo aquellos otorgados por el Icetex. Así lo expresó el alto tribunal en la sentencia C-308-22.



El pronunciamiento de la corte se da a raíz de una demanda de inconstitucionalidad en contra de un decreto que actualizó el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero de 1993, el cual permite que “en operaciones de largo plazo los establecimientos de crédito podrán utilizar sistemas de pago que contemplen la capitalización de intereses”.



Esta normativa ha sido cuestionada por varios críticos del Icetex, como Daniel Torres, representante de un grupo de usuarios deudores de la entidad, quien considera que por esta causa se estarían ofreciendo créditos “con una lógica bancaria”, centrada más en el lucro de la institución y no en su misionalidad social.



De acuerdo con la demanda, este modelo desconocería el deber estatal de promover el acceso a la educación, en especial a la educación superior, lo cual, además, sería contrario al principio de igualdad.



Sin embargo, la Corte dio su visto bueno a esa norma al indicar que persigue una finalidad importante “cuando tiene por objeto otorgar créditos educativos, lo que se relaciona con el deber estatal de facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso a la educación”.



Así mismo, señaló que “no es evidentemente desproporcionada para tal cometido (como sostenía la demanda), entre otras razones, porque el sistema de capitalización de intereses es optativo”, y que es idónea como política de acceso porque “la posibilidad de capitalizar intereses en los créditos educativos facilita, en algunos casos, el acceso a la educación”.



Pese a ello, el tribunal exhortó al Gobierno Nacional a que, en ejercicio de sus competencias, regule el crédito educativo para el acceso a la educación superior, ya que consideró que existe una problemática en el modelo de los créditos educativos que no estaría garantizando en su totalidad que las personas puedan entrar a la universidad.



A propósito, Mauricio Toro, presidente de Icetex, señaló a EL TIEMPO que se trabaja para cambiar el modelo actual de la entidad, buscando tasas de interés más bajas y amables con los usuarios.



“Debemos fortalecer la misión social de la entidad, para que siga creciendo de manera sostenible, en busca de una financiación justa de la educación, que logremos un modelo humano, sostenible y justo, para evitar las elevadas tasas de intereses que estamos viendo con algunas líneas de crédito”, destacó Toro.



De esta forma el, Gobierno no descarta el cobro de intereses (como piden algunos sectores), pero sí se ha mostrado comprometido en buscar alternativas que sean mucho más accesibles y fáciles de pagar para los usuarios de sus créditos.



Así mismo, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, no contempla por el momento una iniciativa legislativa que busque transformar a la entidad, aunque sí ha tratado como tema prioritario la transformación de la misma por medio de diferentes mecanismos administrativos y financieros que devuelvan al Icetex “su naturaleza social”.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

