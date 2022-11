3.957 jóvenes podrán ser beneficiados con la condonación del crédito del Icetex.



La Central de Inversiones S.A. (Cisa) hizo este anuncio pues, con la compra de cartera que hizo a Icetex en 2017, tiene 24.034 obligaciones que sirven de base para implementar este plan de alivios.



Además: (Convocatoria del Sena: vacantes disponibles en Atlántico para noviembre)

“Desde la llegada del Gobierno, hemos venido trabajando en el diseño de una solución para miles de jóvenes que adelantaron sus estudios superiores con créditos del Icetex y no han podido pagar sus obligaciones", comentó Nicolás Corso Salamanca, presidente de Cisa.



Tras un estudio de valoración, encontraron la viabilidad de condonar la totalidad del capital y otros conceptos de la obligación a estudiantes clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponden a pobreza extrema y pobreza moderada.



"Estamos hablando de jóvenes que no tenían cómo pagar su deuda, jóvenes que no habían podido concertar un acuerdo de pago con Cisa", afirmó en un comunicado.



Así, Cisa identificó a 3.957 jóvenes, de los grupos de pobreza extrema y pobreza moderada del Sisbén; 60 por ciento son mujeres y el 78 por ciento está reportado en las centrales de riesgo.



El monto de la condonación es de unos $ 15.000 millones, en saldo de capital.



“Con esta solución que ofrecemos, los jóvenes de los grupos A y B del Sisbén IV recibirán dos beneficios: la condonación total de la deuda y la eliminación de sus registros en las centrales de riesgo por estas obligaciones", añadió Corso Salamanca.



A esto se le suma que, para el grupo C del Sisbén IV, Cisa también ofrece la condonación, pero en este caso es del 80 por ciento del capital y otros conceptos, mientras que, para el grupo D del Sisbén IV, será del 70 por ciento.



Las personas interesadas en conocer el estado de su obligación pueden llamar a Cisa al (601) 5460480 en Bogotá y a la línea nacional 01 8000 912 424. También encontrarán información en la página web www.cisa.gov.co.



EDUCACIÓN

Más noticias

- Las empresas donde los estudiantes colombianos quieren entrar a trabajar

- Banco de Bogotá acompaña la ruta educativa de 8.353 niños y jóvenes en Chocó

- Los mejores programas de Medicina del país: ¿cuánto cuesta la matrícula?