Para muchos, la única manera de acceder a la educación superior es por medio de un crédito educativo, siendo Icetex una de las entidades con más beneficios para los estudiantes.



Con todo ello, aún así pagar una carrera universitaria no es nada fácil. Los cupos limitados en las instituciones públicas llevan a muchos a optar por privadas, con precios que suelen ser elevados para un amplio sector de la población. De ahí que un crédito en el Icetex pueda acarrear una enorme deuda que, aunque en la mayoría de los casos no es imposible de pagar, si implica pagar una deuda por un periodo del doble del tiempo estudiado, es decir, nueve, diez o más años.



Ante esto, es necesario llamar a la calma. Lo anterior no implica que el Icetex sea un ‘coco’ o que pagar un crédito sea imposible. De hecho, para los 917.000 usuarios que actualmente están activos con la entidad, esta herramienta ha sido la única que les ha permitido estudiar. Pero, como sucede con cualquier crédito, al adquirir una obligación financiera se aceptan unas condiciones y términos para pagar la deuda.



Así las cosas, hay ciertas ventajas o recomendaciones que a menudo las personas no conocen pero que permiten a los estudiantes pagar su crédito en menos tiempo o incluso que se le perdone parte de la deuda.



A continuación una guía breve para pagar su deuda en el menor tiempo posible, elaborada con ayuda de expertos al interior del Icetex, la cual abarca varias etapas del crédito educativo, desde su elección y postulación, hasta la etapa de amortización y pago de la obligación.



Elija bien la modalidad de crédito

Muchas veces las dificultades para pagar se deben a que desde el principio hubo desconocimiento de las condiciones del crédito al que el estudiante accedió.



Actualmente, para pregrado, el Icetex ofrece los créditos Tú Elijes, que permiten seleccionar una forma de pago diferente, en el cual un porcentaje se paga durante el periodo de estudios y otro al finalizar la carrera.



Así las cosas, están las modalidades de 0 %, 25 %, 30 %, 40 %, 60 % y 100 %. El porcentaje corresponde al valor de la matrícula que se paga durante la época de estudios, y el restante al finalizar la carrera.



Por ejemplo, en la modalidad 25 %, el estudiante paga el 25 por ciento de la matrícula mientras estudia, y el 75 por ciento restante después de graduarse.



Y como lo que se paga mientras se estudia varía, se tiene que las modalidades 0 % y 25 % son a largo plazo. Como pagan menos durante la carrera, es más fácil estudiar sin preocuparse de la matrícula, pero después la deuda es más grande y por ello más larga. Las personas tienen hasta dos veces el tiempo de estudios para cancelar su obligación. Si estudió 5 años, pagará dentro de los siguientes 10 años después de graduarse.



Las modalidades de 30 %, 40 % y 60 % son de mediano plazo. En ellas, el porcentaje restante se debe pagar a cuotas en un plazo igual al tiempo de estudios o 1,5 veces en el caso de la modalidad 30 %.



Finalmente, en la modalidad 100 %, todo se paga mientras se estudia, por lo que las cuotas en ese periodo son más altas, pero al finalizar la carrera no hay deuda.



Con esto en mente, debe seleccionar la modalidad que más se ajuste a su capacidad de pago.

Abono a capital

Una vez finalizó sus estudios y se encuentra en la etapa de amortización de la deuda, Icetex permite hacer abonos a capital, los cuales, dependiendo de su situación financiera los puede hacer.



Eso quiere decir que si su cuota mensual es de $300.000, pero usted quiere pagar $400.000, lo puede hacer. La ventaja de esto es que los $100.000 de más se van por completo como abono a capital, y no a pago de intereses. Esto hace que su deuda se pague más rápido.



Otra ventaja es que este tipo de abonos los puede hacer en cualquier momento, no solo junto a la cuota mensual. Además, el mes que usted no tenga cómo abonar, solo deberá pagar su cuota habitual.



A largo plazo esto le puede generar una reducción significativa en el número de cuotas, así como en los intereses que paga.

Utilice sus cesantías

Las cesantías son una prestación social que implica un ahorro forzoso para los trabajadores, que representa cada año la suma de un salario. Este dinero se puede usar para vivienda o para educación, es decir, para pagar su deuda con el Icetex.



Si usted es trabajador, debería considerar la opción de retirar sus cesantías para utilizar ese dinero como abono a su deuda del Icetex. Se trata de dinero producto de su trabajo, pero con el cual no cuenta en el bolsillo para su antojo, pero sí para pagar créditos educativos.

Aplique a la condonación

Lo que muchos no saben es que Icetex ofrece condonación de parte de la deuda a los estudiantes que se gradúen, eso sí, si cumplen ciertas condiciones, siendo la más común pertenecer a población indígena.



Pero también ocurre para personas que no son minorías. Actualmente, los modelos de condonación del Icetex son los siguientes:



Para el caso de créditos adquiridos desde el semestre 2015-2:



Además de los indígenas, pueden aplicar beneficiarios del crédito educativo registrados en el Sisbén III y IV dentro de los puntos de corte establecidos al momento de la graduación del estudiante (puede consultarlo acá) . Aplica para todas las líneas de crédito de pregrado del país.



Se condonará el 25 por ciento del capital prestado a los beneficiarios de crédito educativo de pregrado que se gradúen y se encuentren registrados en la base de datos del SISBEN III o IV, que cumplan con los puntos de corte establecidos. Para indígenas la condonación puede variar del 25 al 50 por ciento.



Para el caso de créditos adquiridos entre los semestres 2011-1 y 2015-1:



Aplica para estudiantes con crédito Acces o Ceres, pertenecientes a poblaciones desplazadas, víctimas del conflicto armado en Colombia, indígenas, red unidos o reintegradas.



También aplica para estudiantes registrados en el Sisbén III dentro de los puntos de corte establecidos al momento de adjudicación del crédito o en el desarrollo de la etapa de estudios (ver acá los puntajes) .



Se condonará el 25 por ciento del valor de la matrícula a los estudiantes registrados en el Sisbén III, y entre el 25 y el 50 por ciento a las demás poblaciones.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

