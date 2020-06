¿Icetex cobrará intereses a beneficiarios de plan de auxilios?

La Corte Constitucional emitió una sentencia en la que declara que no se deberán generar intereses a los beneficiarios que se acojan al alivio de periodo de gracia dado por el Icetex en el marco de la pandemia del coronavirus.



De acuerdo con el alto tribunal, todo el plan de auxilios dado por la entidad es constitucional y necesario en medio de la actual situación que atraviesa el país. Sin embargo, limitó su exequibilidad en el entendido de que “la medida ‘periodo de gracia’ no causa intereses sobre los créditos durante su vigencia”.



Esto quiere decir que a los estudiantes beneficiarios particularmente de esta ayuda (cesar el pago de sus obligaciones hasta el mes de diciembre) no se les podrá acumular en el valor total de la deuda los intereses generados en los meses que dure la medida.



EL TIEMPO consultó con Icetex al respecto, y desde la entidad señalan que hay dudas al respecto, ya que no se tiene conocimiento del contenido definitivo de la sentencia.



De momento, lo que está haciendo el Icetex es extender la reducción de la tasa de interés al valor del IPC a todos los beneficiarios de estratos 1, 2 y 3 que aún no cuentan con este beneficio (57.000 personas). En el caso particular de quienes se acojan al alivio de periodo de gracia, “el deudor no realiza ningún pago mientras dura la medida y los intereses causados en este tiempo son pagados durante el plazo restante de amortización”.



De esta forma, los beneficiarios no realizarán abonos a capital durante la vigencia de este periodo, pero los intereses generados en estos meses se pagarán una vez terminado dicho alivio por un valor ajustado al IPC del próximo año.



Sin embargo, esto podría cambiar dependiendo del contenido definitivo de la sentencia de la Corte, cuyo texto, sostiene el Icetex, no se conoce todavía de manera íntegra más allá de un comunicado. Si este indica que los intereses al IPC no deben ser acumulados de ninguna manera, se tendrá que eliminar por completo este cobro durante el periodo de gracia; es decir, no podrán incluirse en el valor total de la deuda.



Ante esto, mediante un comunicado el Icetex señaló que incluso antes del plan de auxilios, los estratos 1, 2 y 3 ya contaban con una tarifa subsidiada, lo que daba un interés real del 0 por ciento.



Y añade que al no recibir recursos del Presupuesto General de la Nación, “las actividades de otorgamiento de nuevos créditos y pago de matrículas vigentes dependen fundamentalmente de los recursos que provienen del recaudo de intereses y capital. En ese sentido, toda medida de no causación o condonación de intereses, que no tenga una fuente alternativa asociada, tal como se contempla en el Decreto 467 de 2020, afectaría directamente la posibilidad de otorgar y sostener la financiación de créditos educativos”.



Pese a esto, indicó que se “adoptará las decisiones que correspondan en armonía con lo que señale la sentencia”.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET