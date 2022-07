En los últimos días terminó la Segunda Jornada de Soluciones del Icetex, una iniciativa que pretendía apoyar a los usuarios de la entidad que se encontraran en mora con la condonación hasta del 100 por ciento de los intereses corrientes vencidos y moratorios para quienes hicieron acuerdos de pago y se pusieron al día en sus obligaciones.



Esta jornada, que se llevó a cabo desde el 16 de mayo, permitió que un total de 23.890 usuarios de créditos educativos realizaran acuerdos de pago y, al cumplirlos en su totalidad, gozaran del beneficio de condonación de intereses corrientes vencidos y de mora, que sumados alcanzan los 12.725 millones de pesos, según destacó la entidad.



Durante la jornada, los usuarios pudieron hacer acuerdos en sus obligaciones para así acogerse a las figuras de extinción (el pago del total de la obligación), normalización (cancelar la totalidad del saldo vencido) o refinanciación de la obligación en mora (modificación del plazo y el valor de la cuota inicialmente pactada), contempladas en el reglamento de recuperación de cartera.



Del total de las negociaciones realizadas, 9.765 usuarios se acogieron a abono a la deuda; 971, a extinción de la obligación; 5.010, a normalización y 8.144, a refinanciación de la deuda. De los 23.890 usuarios que realizaron acuerdos de pago, 7.123 se encuentran en etapa de estudios y 16.767, en amortización del crédito.



Asimismo, los usuarios que se encuentren con reporte negativo en centrales de riesgo y se pongan al día recibirán el reporte positivo, lo que les permitirá acogerse a los beneficios de la ley de borrón y cuenta nueva y ser excluidos de inmediato de las listas de personas en mora.



Ante esto, el vicepresidente de crédito y cobranza de Icetex, Ramiro Forero Corzo, destacó la voluntad de pago de los usuarios de los créditos y manifestó que esos recursos que ingresan a la entidad permitirán brindar nuevas posibilidades de acceso a educación superior a más estudiantes.



“Toda esta labor se ha dado con el fin de ayudar a todos nuestros usuarios que, por alguna razón, se han visto afectados económicamente. De esta forma, se pretende quitarles a ellos una carga y garantizar que puedan seguir con sus pagos de una manera responsable y amigable”, señaló el funcionario del instituto de créditos educativo.

Las campañas de normalización integran el proceso de transformación que el Icetex viene haciendo como parte de los acuerdos con los estudiantes firmados en el 2018.



Así mismo, se debe recordar que los nuevos usuarios no tendrían este tipo de problemas por el no pago de su obligación si se acogen al decreto de pago contingente al ingreso, el cual busca que los estudiantes cumplan de acuerdo con su capacidad financiera, por medio de un descuento directo de nómina que no podrá superar ciertos topes establecidos conforme al salario del beneficiario.



De esta forma, en caso de que un usuario se encuentre desempleado, este no deberá pagar su cuota del crédito educativo, por lo que tampoco se generarán cobros por conceptos de mora ni intereses de este tipo. Con esto, también terminarían los reportes negativos en centrales de riesgo.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

