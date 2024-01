Icetex anuncia que habrá reducción en la tasa de interés para 186.000 usuarios

El Icetex anunció que los usuarios de la entidad que se encuentren en la etapa de amortización de sus créditos educativos verán para este año una reducción en el valor de sus recibos de pago.



Así lo señaló el presidente de la entidad, Mauricio Toro, quien aseguró que este beneficio se da porque se logró continuar con el plan de alivio de reducción de intereses para este 2024, con una inversión de 233.000 millones de pesos, lo cual aplica para un poco más de 186.000 personas.

“Esta es una muy buena noticia para unos 186.000 usuarios de Icetex que ya se graduaron y están en su época de pagos. Vamos a continuar con el plan de apoyo de reducción de la tasa de interés. Esto quiere decir que estos jóvenes, quienes tenían una tasa del IPC más el 7, 9 y 12 por ciento, seguirán con una reducción en estos puntos adicionales. Dado que este año tuvimos además una caída en el valor del IPC, este anuncio implica que los usuarios verán reflejado desde su próximo recibo una disminución en el valor de su cuota”, explicó Toro.



Así las cosas, la tasa de interés que aplicará para este año para estos usuarios será del IPC más el 2 por ciento. En el caso de los usuarios que actualmente presentan mora en el pago de sus cuotas, la tasa será del IPC más el 4 por ciento.



Cabe recordar que esta medida aplica solo para aquellos jóvenes en época de pagos que cuentan con tarifa plena, es decir, que al momento de suscribir sus créditos se estableció una tasa del IPC más algunos puntos porcentuales.



Esto es importante porque hay usuarios con tasa subsidiada, es decir, que desde el principio de su crédito se especificó que solo pagarían el valor del IPC o nada de intereses.



Para estos que tienen como tasa de interés únicamente el IPC, estos también tendrán una reducción en su cuota dada la caída de este indicador que pasó de estar en el 13,12 por ciento al 9,28 por ciento.



“En respuesta a esta situación, implementamos el Plan de Apoyo el año pasado para contrarrestar estos elevados costos. Como resultado, redujimos las tasas de interés y mejoramos las condiciones del crédito educativo. Este año, mantenemos nuestro compromiso con estos alivios, buscando ofrecer condiciones más equitativas para todos nuestros beneficiarios”, añadió el presidente de la entidad.



De esta manera, las novedades en el valor de la cuota empezarán a verse reflejadas a partir del recibo que llegará desde el próximo 6 de febrero.

¿Cómo se vería la en las cuotas?



El Icetex dio a conocer algunos ejemplos de cómo sería el impacto de la mencionada reducción en la tasa de interés:



Caso 1: Persona que estaba pagando a 90 cuotas un crédito con saldo de $85 millones.



● Ejemplo 1 (si el beneficiario no tiene tasa subsidiada, pero está al día con su pago):



Esta persona en 2023 pagaba mensualmente $1.549.167. Para 2024 su cuota será de $1.386.561, es decir, una disminución de más de 162.606 pesos. Un ahorro al año de $1.951.272



● Ejemplo 2 (si el beneficiario no tiene tasa subsidiada pero está en mora con su pagos):



Esta persona en 2023 pagaba mensualmente $1.597.038. Para 2024 su cuota será de $1.476.687, es decir, una disminución de más de $120.351 pesos. Ahorro al año de $1.444.212



Caso 2: Persona que estaba pagando a 68 cuotas un crédito con saldo de $75 millones.



● Ejemplo 1 (si el beneficiario no tiene tasa subsidiada, pero está al día con su pago):



Esta persona en 2023 pagaba mensualmente $1.619.325. Para 2024 su cuota será de $1.483.257, es decir, una disminución de más de $132.068 pesos. Ahorro al año $1.584.816.



● Ejemplo 2 (si el beneficiario no tiene tasa subsidiada, pero está en mora con su pago):



Esta persona en 2023 pagaba mensualmente $1.659.137. Para 2024 su cuota será de $1.558.846, es decir, una disminución de más de $100.291 pesos. Ahorro al año $ 1.203.492.



