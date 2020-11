Icetex anuncia beneficiarios de Fondo Especial de Comunidades Negras

El Icetex dio a conocer los más de 2.500 beneficiarios del Fondo Especial de Comunidades Negras, un programa de créditos educativos condonables por el 100 por ciento del valor de la matrícula en carreras de pregrado y posgrado en todo el país.



En total fueron 2.578 jóvenes los seleccionados en 29 departamentos del país y Bogotá, quienes podrán recibir el beneficio a partir del segundo semestre de 2020, actualmente en curso.



Los departamentos con mayor número de seleccionados son Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Bolívar, Nariño y Atlántico. Estos 6 departamentos representan el 69 por ciento de los aprobados.



De igual manera, el Icetex informó que del total de seleccionados, el 60 por ciento son mujeres y 40 por ciento hombres. De igual forma, se logró que este auxilio llegara a las personas más necesitadas, ya que el 99 por ciento de los beneficiarios pertenece a los estratos 1 y 2.



Así mismo, el 93 por ciento de las personas aprobadas acceden a este Fondo no reembolsable para cursar sus estudios de pregrado. De ellos, el 89 por ciento entraron a programas universitarios y el 4 por ciento a técnicos y tecnológicos.



Por su parte, el 7 por ciento restante de aprobados cursarán sus estudios de posgrado de la siguiente manera: maestría (4%), especialización (2%) y doctorado (1%).



Con este nuevo grupo de seleccionados, el Fondo, que se desarrolla desde 1996, llega a los 29.000 jóvenes beneficiados con este crédito condonable para estudios superiores.



Cada participante de la convocatoria fue evaluado de acuerdo con los criterios establecidos en el reglamento operativo del fondo, entre los que se encuentran la excelencia académica, el desarrollo del trabajo comunitario, los bajos recursos comprobados, el área prioritaria para el desarrollo del país y de las comunidades que representa, el aporte del programa de formación elegido a la solución de los problemas de la comunidad, y la dificultad de acceso a la educación superior.



El siguiente paso es el de legalización, tras lo cual se publicará un segundo grupo de seleccionados, quienes remplazarán a las personas del primer grupo de elegidos que no realicen el proceso de legalización o no cumplan los requisitos de esta segunda etapa.



Los resultados de este segundo grupo se publicarán el próximo 15 de diciembre y el proceso de legalización tendrá lugar entre el 16 y el 30 de diciembre.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

