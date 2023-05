El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) informó que comenzó a implementar un plan de financiamiento que cambiaría las condiciones para las personas interesadas en adquirir un crédito con la entidad.



“El modelo de pago contingente al ingreso, que es una derivación de una obligación del 2016 de una ley de la República y que el Icetex no había implementado, tiene varias características importantes. En primer lugar, es que los nuevos créditos de pago contingente al ingreso no requieren codeudor", aseguró Mauricio Toro, en declaraciones en Blu Radio.



Además, Toro agregó que con este cambio la cuota de los créditos "no van a superar el 20% del ingreso del joven o de la joven". También el director de Icetex informó que no se empezará a cobrar el crédito hasta que la persona no gane más de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sin embargo, cuando la persona comience a trabajar, la entidad descontará el 20% del salario para saldar la cuota.



Así mismo, la entidad suspenderá el cobro si la persona se queda sin trabajo.



A lo largo de 15 años, la entidad pretende poner en marcha el modelo de financiación del 'pago contingente al ingreso', el cual implementará gradualmente 1000 créditos mientras se universaliza el modelo.



“Hablar de los 60.000 créditos que colocamos, que tienen la titularidad de reembolsables, estamos hablando de 20.000 reembolsables al total. De esos quedan 19.000 que no entrarían en este beneficio”, indicó Toro, según informó Blu Radio.



Mauricio Toro aclaró que todos los créditos no podrán pasarse a esta modalidad, ya que el impacto fiscal tendría un alza de 14.5 billones de pesos.

