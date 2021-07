Icetex abre convocatoria de créditos condonables para indígenas

El Icetex anunció la apertura de una nueva convocatoria para que personas pertenecientes a comunidades indígenas puedan acceder a la educación superior, ya sea para programas de pregrado o de posgrado.



Se trata del Fondo de Comunidades Indígenas Álvaro Ulcué Chocué, el cual beneficiará a 2.000 jóvenes indígenas por medio de créditos condonables (es decir, que se puede condonar la deuda).



La medida aplica para miembros de comunidades indígenas registrados ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior para empezar a cursar sus estudios a partir del segundo semestre de 2021.



Las personas beneficiadas no solo no tendrán que pagar por su matrícula, sino que además recibirán un subsidio de sostenimiento, siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos.



¿Qué cubre?

Las personas que sean seleccionadas dentro de la convocatoria contarán con un cubrimiento financiero que corresponde a 2,5 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) por semestre, para gastos de matrícula y/o sostenimiento.



Además, otorga un semestre adicional para cubrir gastos relacionados con el trabajo de grado, si se requiere.



Los estudios son de pregrado (educación técnica, tecnológica o universitaria) o posgrado (especialización, maestría y doctorado) en universidades del país.



Requisitos

- Pertenecer a una comunidad indígena, debidamente registrada ante la Dirección de Asuntos Indígenas Minorías y Rom del Ministerio del Interior.



- Presentar e inscribir el trabajo a desarrollar en la comunidad durante la época de estudios. Este trabajo debe contar con el respectivo aval de la comunidad a la cual pertenece.



- Acta de socialización del proyecto ante la comunidad.



- Estar admitido o estar estudiando en una Institución de Educación Superior en 2021-2.



- No haber sido anteriormente beneficiario de este fondo. Si fue usuario del fondo y no culminó estudios y desea aplicar nuevamente, deberá reintegrar los valores girados anteriormente y aplicar a una nueva convocatoria.



- Los aspirantes a estudios de pregrado no deben tener título profesional.



- Los aspirantes a estudios de posgrado no deben contar con título en este nivel educativo.

¿Cómo condonar el crédito?

Para poder condonar el crédito educativo y que no se cobre este monto, es importante que el estudiante termine sus estudios y obtenga el título del programa académico.



Así mismo, deben desarrollar un proyecto final que beneficie a su comunidad indígena. En el caso de estudiantes de pregrado, este proyecto debe ser de acuerdo con su plan de vida, mientras que en posgrado se trata de un proyecto de investigación.



En ambos casos, el trabajo debe contar con el aval de la autoridad de la comunidad indígena.



Fechas

- Las inscripciones estarán abiertas desde el 1 de julio hasta el 30 de agosto en el siguiente enlace.



https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion-Listado/fondo-comunidades-indigenas



- Los estudiantes seleccionados se conocerán el 17 de septiembre.



- La legalización del beneficio será entre el 21 de septiembre y el 29 de octubre.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

