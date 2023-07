El Icetex abrió la convocatoria de los primeros 1.000 créditos educativos que se otorgarán mediante la modalidad de Pago Contingente al Ingreso (PCI). Se trata de un mecanismo que lleva años tratando de ser implementado, y que consiste en que el estudiante pague sus cuotas dependiendo de su nivel de ingresos y siempre y cuando se encuentre trabajando.



"Paulatinamente estaremos migrando hacia este modelo para que sean más los colombianos que se beneficien de él. El esquema retrata un crédito más humano, con mejores condiciones que respondan a las reales necesidades del beneficiario; es decir, un crédito social", resaltó sobre este novedoso esquema el presidente del ICETEX, Mauricio Toro.



El mecanismo está dirigido a nuevos beneficiarios de crédito, quienes tendrán una deducción y retención proporcional a sus ingresos siempre y cuando la persona devengue más de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). Dicha proporción no superará el 20% de sus ingresos mensuales.



El esquema retrata un crédito más humano, con mejores condiciones que respondan a las reales necesidades del beneficiario; es decir, un crédito social

Los beneficiarios que no tengan empleo, o perciban un ingreso igual o menor a un (1) salario mínimo, no deberán realizar ningún pago, no entrarán en estado de mora con su crédito, ni serán reportados en centrales de información.



El período de amortización del crédito será por un máximo de 20 años luego de terminados los estudios financiados. Si al término de este período no ha sido pagado en su totalidad la deuda se entenderá por terminada.



El mecanismo, que, además, no requiere codeudor, se establece a través de la deducción y retención directa de los ingresos de los beneficiarios retirando trámites a los beneficiarios para trasladarlos a sus empleadores.



Actualmente, el ICETEX se encuentra adelantando con la DIAN un proceso de reglamentación técnica para la implementación del sistema de seguimiento de recaudo de este mecanismo PCI.



REDACCIÓN EDUCACIÓN