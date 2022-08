El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, sigue sin una cabeza. Todavía no hay nombres en la baraja para escoger a la persona que dirigirá la entidad encargada de velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes en Colombia.



Los rumores apuntan a que aún no se ha tomado una decisión por una puja política, situación que alertó a defensores de derechos de los niños, periodistas, políticos, entre otros, quienes, por medio de una carta, solicitaron al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez, una decisión urgente, pero concienzuda.



La exdirectora del Icbf, Cristina Plazas, publicó la misiva en su cuenta de Twitter. Allí figuran nombres como el de Angela María Robledo, quien fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro; Pedro Quijano, exdirector del Sistema Nacional de Bienestares Familiares y defensor de Derechos Humanos de la infancia; Yohana Jiménez, defensora de la niñez y promotora de la prisión perpetua para asesinos y violadores de niños, entre otros.

Se siguen sumando firmantes a la carta que se me envió a @petrogustavo y @FranciaMarquezM para que nombren en el @ICBFColombia una persona con perfil técnico sensibilidad y formación; con amplia experiencia en el tema de niños; y no llegue a aprender.Los niños se merecen lo mejor pic.twitter.com/xoQO9XRYli — Cristina Plazas M. (@cristinaplazasm) August 14, 2022

En la carta, los firmantes reclaman que el Icbf "no sea entregado como cuota política para pagar favores o a amigos, como ha ocurrido en varios gobiernos. Tampoco que las regionales sigan siendo caja menor de los congresistas".



Para Plazas lo urgente es que nombren a una persona honesta, con sensibilidad y con capacidad para manejar la entidad.



"A nosotros nos preocupa que el Icbf vaya a estar en manos de un político. Lo que solicitamos es que llegue una persona con sensibilidad, formación, perfil técnico, experiencia en tema de niños, que no llegue a aprender, porque los niños merecen lo mejor", aseguró Plazas a EL TIEMPO.



Según la exfuncionaria, resulta muy preocupante que haya pasado una semana y todavía se desconozca quién asumirá la dirección del Icbf.



"Es un desatino porque debería ser la primera entidad con dirección inmediata, porque como está consignado en la Constitución de 1991, los derechos de los niños priman y esto preocupa mucho, pareciera que los niños no estuvieran en la agenda", señala Plazas.

Defensores de los derechos de los #Niños nos unimos y le solicitamos al Pdte. @petrogustavo designar de manera inmediata en el @ICBFColombia a una persona técnica, con experiencia y verdadero compromiso.

¡Los asuntos de #NuestrosNiños no son con cualquiera!#YNuestrosNiñosQué pic.twitter.com/ddNRybg72G — Yohana Jiménez🇨🇴#TodoPorNuestrosNiños (@yjimenez13) August 13, 2022

Por ahora, el Gobierno no les ha dado una respuesta directa, pero se sabe por confirmación de sus asesores de prensa que el mensaje ya fue recibido tanto por el presidente Petro, como por la vicepresidenta Márquez.



"Esta no es una carta de oposición política porque la mayoría de las personas que firman son cercanas o votantes de Petro. Entonces lo que esperamos es que tomen una decisión y que el nombre cumpla con un perfil igual o mejor que el de los ministerios que han nombrado, que son personas con pergaminos muy altos", afirmó la exdirectora del Icbf.



En la carta no hay nombres de recomendación y Plazas tampoco recomienda a nadie para ocupar el cargo.



"No queremos decir un nombre porque se vuelve como si uno quisiera un puesto. La petición es sin nombre por eso, solo queremos que sea la persona más adecuada y que pensemos en los niños", concluye.



REDACCIÓN EDUCACIÓN.

