Icbf selecciona nuevos operadores de primera infancia en el país

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) dio a conocer la selección de los nuevos operadores que serán los encargados de prestar los servicios de primera infancia en el país.



En total serán 1.153 contratos los que serán firmados y los cuales funcionarán en los 1.103 municipios del país. Se recibieron 11.845 solicitudes de operadores interesados en la contratación.



(Lea también: Las universidades privadas que anunciaron descuentos por pandemia)

Se trata de un asunto de especial interés nacional, si se tiene en cuenta que estos nuevos contratos serán los responsables de prestar los servicios de educación inicial y de alimentación a los 1,7 millones de niños de entre 0 y 5 años que atiende la entidad.



En esta oportunidad, la selección se realizó por medio de la plataforma Betto, la cual fue lanzada el año pasado y busca que la contratación se haga por méritos. Así lo explicó la directora del Icbf, Lina María Arbeláez:



(Lea también: ‘Impacto de la falta de presencialidad en la educación es inmenso’)



“Con la selección que hizo Betto buscamos garantizar la protección, el bienestar y garantía de los derechos de la niñez. Este proceso permitió escoger a los mejores operadores en la contratación de los servicios, con diversidad de oferentes y sin concentración de contratos”.



De acuerdo con la entidad, los criterios de selección utilizados por Betto son la experiencia previa del operador en el territorio, calificaciones por encima del promedio en la prestación de servicios pasados y que no tengan sanciones.



Así mismo, la elección no la hacen los funcionarios de la entidad sino un algoritmo diseñado específicamente para tal fin, señaló Arbeláez.



(Lea también: Rectores manifiestan problemas para continuar con educación en casa)



La directora también manifestó: “Con estos resultados iniciamos la contratación de las entidades seleccionadas que se realizará desde las sedes regionales para que en febrero los niños y niñas de todo el territorio nacional reciban atención integral de calidad. Eso es lo más importante de este proceso”.



La elección de los operadores del Icbf históricamente ha causado polémica, dado que en años anteriores se han evidenciado casos en los que los contratistas no prestan buen servicio a la niñez, irregularidades en la entrega de alimentos y otros inconvenientes relacionados con la contratación.



Según la entidad, se espera que con el nuevo método de selección sea posible no solo reducir esas irregularidades, sino realizar una vigilancia efectiva a cada uno de los contratistas y la ejecución de los servicios.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

- Así será el regreso a la presencialidad en jardines del Icbf



- Las exigencias de Fecode para volver a clases presenciales



- Alcaldía de Bogotá entregará de más de 100.000 tablets a estudiantes