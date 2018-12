Conozca el modelo educativo que trae IBM a Colombia

La multinacional estadounidense IBM trae a Colombia un modelo educativo que busca formar jóvenes para la cuarta revolución industrial. La idea, según la compañía, es "ayudar a cerrar la brecha de habilidades y apoyar la educación en el país".

"El modelo, llamado P-Tech, se enfoca en la educación secundaria y superior. La idea es que el estudiante se puede orientar en carreras de industrias crecientes. Esto parte de la premisa de que muchos trabajos de ahora y del futuro, no necesitan de una lista de títulos, lo que se requiere son talentos específicos y competencias que permitan al joven ingresar al mercado laboral como empleado o emprendedor", señaló Jesús Tabares, gerente de programas de ciudadanía corporativa zona Andina de IBM.



Tabares dijo que "una persona que es programador no necesariamente necesita de un título especial, sino de habilidades técnicas y ocupacionales, como por ejemplo la tolerancia a la frustración por un código que no funciona".



En ese sentido, el modelo pretender moldear trabajadores intelectualmente curiosos, profesionalmente exitosos, capacitados y de conocimiento adaptable para trabajos competitivos en el rápido crecimiento de las industrias.



Para ejecutar el modelo educativo, IBM se alió con la Secretaría de Educación Distrital y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Según Tabares, P-Tech comenzará a funcionar en 2019 y estará disponible, en principio, en dos colegios de Bogotá.



"Gerardo Paredes y Gimnasio Sabio Caldas serán las primeras instituciones en acoger este sistema. El primer colegio se asociará con IBM, mientras que el segundo trabajará de la mano con el Consejo de Empresas Americanas en Colombia (CEA)", añadió.



Colombia es el primer país de América Latina en anunciar el lanzamiento de P-tech, uniéndose a otros países del mundo, incluidos Estados Unidos, Marruecos, Australia, Taiwán, Singapur, Corea del Sur e Irlanda.



