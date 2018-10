Estudiantes de la Pedagógica anuncian ayuno por crisis en educación

Un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Biología de la Universidad Pedagógica anunciaron que adelantarán una huelga de hambre y de la palabra durante 72 horas, a partir de las 6 a. m. de este miércoles, y que se extenderá hasta el próximo viernes.

Los estudiantes señalaron que se "encadenarán" simbólicamente frente a las instalaciones de la institución, por cuanto consideran que las declaraciones de la ministra Angulo "no solucionan en nada la urgencia presupuestal tanto de las universidades públicas como de los institutos técnicos y el Sena”.



Los huelguistas insisten en que el Gobierno no solo debe dar a conocer de inmediato la fecha en que convocará las mesas de trabajo interinstitucionales, sino también la metodología que se asumirá para definir las soluciones que el sector necesita.



El Ministerio de Educación ha sostenido que ha adelanta un seguimiento continuo a la condición de salud de los docentes universitarios Juan Carlos Yepes y Luis Fernando Marín, y el estudiante José Leonardo Yoldy, quienes se encuentran en huelga de hambre.



Vale la pena aclarar que Adolfo León Atehortúa, exrector de la Universidad Pedagógica levantó su ayuno como gesto de conciliación con el gobierno nacional.



"El Gobierno Nacional es respetuoso con las manifestaciones pacíficas y la huelga de hambre hace parte de su fuero personal, sin embargo, considera que estas expresiones no deben ir en contra de la integridad física ni poner en riesgo su salud, y por esto hace un llamado para que cesen esta práctica y se unan a las diferentes mesas de diálogo, para trabajar de manera conjunta por la educación superior pública del país", aseguró la cartera de Educación en un comunicado.

EDUCACIÓN