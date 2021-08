Hoy elegirían nuevo rector de la Universidad de Los Andes

"Escribo este mensaje para despedirme, para confirmar lo que ya los medios, en un frenesí extraño, apabullante, han mencionado varias veces. Después de muchas conversaciones, de pensarlo varias veces, decidí entrar en la carrera (o la disputa) por la Presidencia de Colombia. No fue algo que imaginé o pensé cuando estudié en la Universidad, ni cuando fui Decano, ni cuando asumí la Rectoría. Tomo la decisión porque creo que puedo aportar a la democracia en una coyuntura crítica".



(Le puede interesar: Alejandro Gaviria deja Los Andes y va por la presidencia)



Con una carta a la comunidad educativa, Alejandro Gaviria presentó su renuncia a la rectoría de la Universidad de Los Andes.​

Y en las próximas horas la universidad anunciará su nuevo rector. Las opciones fuertes son dos mujeres: María Lorena Gutiérrez, actual presidenta de Corficolombiana y quien fue decana de la Facultad de Administración de los Andes entre 2003 y 2010 y siempre ha sido muy cercana a esta universidad. Además, Gutiérrez también estuvo entre los principales candidatos para reemplazar a Pablo Navas en el 2019, al igual que Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda de Colombia.



(Además: Los 60 puntos de la hoja de ruta de Alejandro Gaviria)



La otra opcionada es la economista Ana María Ibáñez, doctora en Economía Agrícola y exdecana de Economía de la Universidad de los Andes. Hoy está en la junta directiva el Grupo Éxito y también asesora al BID.



Esta sería la primera vez que esa institución educativa, una de las mejores calificadas del país por su calidad, tenga una mujer en la rectoría.



El rector de la Universidad de los Andes y exministro de Salud, Alejandro Gaviria, tomó la decisión de lanzarse al ruedo político. Este es el texto de su carta de despedida:



"Me voy con tristeza, con la conciencia de que mi labor (aunque intensa) quedó trunca, pero sobre todo con gratitud. Gratitud con los directivos por la confianza, con los decanos y vicerrectores por el apoyo constante, con los profesores y trabajadores administrativos por el compromiso y afecto, y con los estudiantes por el cariño y la comprensión. Han sido dos años difíciles, de retos inmensos, pero estoy convencido de que nuestra comunidad ha salido fortalecida de la pandemia, y de que la Universidad de los Andes está en su mejor momento y tiene un futuro asegurado, un plan estratégico (que construimos juntos) consensuado y preciso.



(Puede interesarle: ¿Qué significa la llegada de Alejandro Gaviria al partidor presidencial?)



"No quiero entrar en justificaciones tortuosas. Entiendo que mi decisión es problemática. Solo quisiera señalar una continuidad, una forma de coherencia que, en este momento, en medio de todo, de mis emociones cruzadas, me tranquiliza. Desde el primer día como Rector señalé la necesidad de una universidad activista. Repetí muchas veces la idea de que nuestra responsabilidad esencial era transformar la sociedad, conectarnos más, ser agentes de cambio. He entendido el legado de los fundadores de nuestra Universidad como una invitación a aprovechar lo mejor de la ciencia y la cultura, lo mejor del conocimiento humano, para transformar la sociedad. Me voy de la Universidad, pero me llevo conmigo ese legado, esa idea, ese ímpetu transformador.



Muchas veces, en los discursos de grado, tanto mi antecesor como yo, señalamos la

importancia de ingresar a la vida pública, de aportarle a la sociedad desde el Estado, de no resignarse ni caer en el nihilismo o la indignación. Decidí, de manera extrema, practicar lo que hemos predicado con insistencia. También he abogado por el pensamiento crítico, por el escepticismo y la necesidad de un debate razonado y respetuoso. Así mismo, me llevo esos valores, esos principios necesarios en este momento de desconfianza, desánimo y amenazas a la democracia.



Quiero mucho a la Universidad. Aquí ha transcurrido buena parte de mi vida profesional. Aquí están mis amigos y maestros. Aquí están mis afectos. Soy y seguiré siendo Uniandino. Eso me da fuerzas para lo que viene. Espero no defraudarlos.



Muchas gracias. Un abrazo a todos, de todo corazón".



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Más noticias de Educación

- 'Rankings' de universidades: así han evolucionado las colombianas



- Colombia, con dos universidades en el Top 10 de Latinoamérica