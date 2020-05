Horarios y parques: ICBF explica salida de niños durante la cuarentena

A partir del próximo lunes, 11 de mayo, los menores de entre seis y 17 años de edad podrán volver a salir a la calle. De acuerdo con el ICBF, esta medida contará con una restricción de movilidad de hasta un kilómetro de distancia, así como horarios establecidos.



Así lo mencionó a EL TIEMPO Lina Arbeláez, directora de la institución, quien señaló que esta fue una decisión articulada entre entidades como el Ministerio de Educación, la Alta Consejería para la Niñez y la Adolescencia, el ICBF y el Ministerio de Salud, así como expertos pediatras y epidemiólogos.

"Se contemplaron dos elementos: primero la prioridad en la protección en la garantía de la salud a los menores de manera integral, es decir, física y mentalmente. Sabemos que han empezado a generar problemáticas de ansiedad en los niños, niñas y adolescentes dado el encierro que sabemos que es difícil, pero necesario", señaló.



Así las cosas, el permiso para salir a la calle será de tres veces a la semana durante máximo 30 minutos, en compañía de un adulto responsable. Es importante que el cuidador principal no sea mayor de 60 años, que se evite salir si hay síntomas de gripa, enfermedad respiratoria o gastrointestinal.

Lina Arbeláez, directora del ICBF. Foto: ICBF

En cuanto a lo relacionado con los elementos de protección, será obligatorio el uso de tapabocas, evitar el contacto físico, si se encuentran a terceros en la calle, mantener una distancia de dos metros. Se recomienda al regresar a la casa, quitarse los zapatos, utilizar alcohol y lavarse bien las manos.



Arbeláez señaló que estas salidas tendrán otro tipo de restricciones de carácter logístico como la distancia recorrida así como horarios en los que los menores podrán salir:



"El protocolo, más allá de las medidas de aseo es el siguiente: Se podrá circular máximo a una distancia de un kilómetro a la redonda desde el lugar de residencia. Los parques están abiertos, pero los juegos quedan inhabilitados, no se pueden usar, para evitar la propagación del virus. Un cuidador puede estar con máximo tres niños. Y por último, se propusieron dos horarios de salida que van de la siguiente manera: el primero es de 8 a. m. a 11 a. m. y el otro de 2 p. m. a 5 p. m."



De igual manera, Arbeláez señaló que va a ser responsabilidad de los padres de familia generar un control al cumplimiento de estas medidas, con el fin de proteger la salud de los menores:



"Sabemos que no podemos poner un policía con cada familia para que cumpla el protocolo. Por eso se invita a la corresponsabilidad de los cuidadores y las familias para que garanticen la salud de los niños. Hay un llamado y una confianza en los padres. Son ellos los que se deben encargar de proteger la integridad física, psicológica y el bienestar en general de ellos".



En cuanto a los niños menores de cinco años, la directora del ICBF explicó por qué no se les permitió salir, al igual que los mayores: "A este grupo se le limita su salida porque el ciclo de vacunas no ha terminado. Por otra parte, el pico epidemiológico de enfermedades respiratorias está en este momento muy alto".



Finalmente, la funcionaria pidió a las familias seguir este protocolo de manera estricta y así evitar un aumento en la curva de contagio.



