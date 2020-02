Estas son las rutas y puntos de encuentro del paro de docentes

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), convocó a un nuevo paro nacional que se prolongara por dos días, el jueves 20 y el viernes 21 de febrero, debido a las constantes amenazas que han recibido profesores por parte de grupos ilegales.

El presidente de Fecode, Nelsón Alarcón afirma que el paro “rechaza toda la amenaza, asesinatos, atentados y desplazamientos físicos de profesores, líderes sindicales y líderes sociales y se le exige al gobierno que implemente una política de protección a los profesores que se encuentran en lugares alejados" también resalta la importancia de que el Presidente Duque los reciba en una audiencia y se pronuncie frente a la situación de inseguridad de los docentes.



El paro se desarrollara, según Fecode, en todas las capitales del país con marchas y movilizaciones.



En Bogotá, el día jueves las marchas iniciaran a las 9 de la mañana en la Fiduprevisora en la Calle 72 con carrera 10, luego se dirigirán hacia la carrera 15 para en dirección norte llegar hasta el Ministerio del trabajo y el día viernes a la misma hora, las movilizaciones tienen como punto de partida el Parque Nacional, luego se van a desplazar hacia la carrera 13 hasta la carrera 10, para terminar en la Plaza de Bólivar.



La capital del país tiene varios desvíos programados para este jueves. La calle 72 estará cerrada en ambos sentidos, entre la avenida Caracas y la carrera Séptima, desde las ocho de la mañana hasta la 1 p. m. Este cierre afectará el cruce de las carreras novena y once a la altura de la 72.



Así mismo, en la calle 72 al oriente se habilitará el giro a la izquierda (occidente - norte) en la carrera 15. También se puede llegar tomando la carrera 14a hacia el sur y luego la calle 69 al oriente.



En la calle 72 al occidente se podrá tomar las calles 67 y 76 al occidente para retomar por la 72 abajo de la avenida Caracas.



En el caso de la carrera 11 al sur se puede tomar la calle 77 al oriente para usar la carrera Séptima al sur. En la carrera novena al norte se podrá transitar por la calle 70 al oriente para girar al norte en la carrera Séptima.



Asimismo, en la carrera 15 se podrá transitar por la avenida Caracas y por la carrera novena hacia el norte. Para los cruces de las calles 76, 82 y 85 solo se cerrarán desde la carrera once y la avenida Caracas a medida que avance la movilización; y en el caso de las calles 92 y 94, serán cerradas desde la carrera 11 y novena a medida que pase la marcha.



Por último, en la glorieta carrera 15 con calle 100 los accesos serán cerrados desde el mediodía hasta las tres de la tarde; sin embargo, el puente vehicular de la calle 100 permanecerá habilitado. Para quienes se desplacen por la carrera 15, de norte a sur, los desvíos serán por la carrera novena a la altura de la calle 104.



El viernes 21 de Febrero se unirán la Asociacion Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) y la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (Unees), movimientos que acompañarán a Fecode por las rutas indicadas.



En Medellín, el día jueves la concentración se realizará a las 9 de la mañana en Adida en la calle 57 No 42 - 70 por Argentina, Brasil, la calle 58 Echeverri, Girardot, Avenida Oriental, La Playa, San Juan y la Alpujarra y el día viernes, los docentes se reunirán en el Parque de las Luces, San Juan, calle 41 para dirigirse a la Avenida Oriental, luego realizarán un plantón en la Playa con la Oriental para continuar hacia el norte, Argentina con Girardot con plantón en Adida.



En Bucaramanga, el día jueves a las 8:30 de la mañana, en el Parque Pío y el viernes, a las 7 de la mañana, en el Coliseo El Pilar, donde se hará una audiencia para luego hacer plantón en la sede Foscal Fosunab.



En Cúcuta, el jueves el encuentro será a las 8:30 de la mañana en la Clínica Quirúrgica, avenida Guaimaral, en la Fundación médico preventiva, Avenida Gran Colombia y en el Parque Santander y el viernes, a la misma hora en Plaza de Banderas, diagonal Santander, centro comercial Ventura plaza.

