Magdalena León Gómez, precursora de las investigaciones sobre mujeres

El 20 de septiembre se llevó a cabo en el auditorio León de Greiff el evento anual de Distinciones Académicas de la Universidad Nacional, que en esta oportunidad tuvo sello femenino indeleble. No solo porque lo presidió la rectora e ingeniera química Dolly Montoya Castaño, sino porque la condecoración más importante le fue otorgada a una señora maestra.

El doctorado honoris causa fue otorgado a la socióloga Magdalena León Gómez, a quien la vida no le ha pesado. Los retos que ha enfrentado los ha resuelto sin mayor dificultad. Como diría algún experto de la nueva era: todo ha fluido a su favor.



El único episodio que quiebra esa placidez sucedió cuando tenía diez años: ella, sus padres y nueve hermanos, siete mujeres y dos hombres, protagonizaron el primer éxodo, expulsión interna, que vivieron cientos de personas en el país, causado por la Violencia.



De Barichara huyeron a Bucaramanga. Los efectos de esta dramática partida fueron dolorosos. Las cicatrices solo pudo borrarlas hace un par de años, cuando escribió un artículo en el que demostró, con estadísticas electorales que trasladó a mapas, cómo su pueblo, que votaba liberal, se hizo conservador a partir de esos años. Sazonó esos datos con anécdotas que mantuvo ocultas por años. Era incapaz de relatarlas sin desmoronarse.

Despertar intelectual

En Bucaramanga estudió con monjas desde tercero de primaria hasta que terminó bachillerato. Hizo dos grandes amigas, la historiadora Aída Martínez (q. e. p. d.), con quien se estrenó como redactora de periódicos murales que colgaban en las paredes de las aulas con temas de interés general, y Monserrat Ordóñez (q. e. p. d.), catalana de origen, a quien admiró recién conoció, por su manera de hablar, como los toreros que la dejaron sin aliento en su tierna infancia y a los que quiso emular.



Sería Monserrat la primera feminista con quien conversó y de las pocas personas con la que se relacionaba que poseía una enorme biblioteca. En su casa no hubo libros.



“De las ocho compañeras con las que me gradué, la única que sale de inmediato a la universidad soy yo. Me presenté a economía en dos universidades y pasé en las dos. Del hogar materno me trasladé a Bogotá, al de mi hermano mayor, médico graduado en la Nacional. Lo que le había oído hablar sobre esa universidad lo había idealizado. Así que llegar al campus fue como alcanzar el cielo”.



Comenzó a estudiar economía con Ligia Echeverry, y a las dos semanas se cambiaron de carrera. Lo ha contado muchas veces. Los sociólogos Orlando Fals Borda y el padre Camilo Torres, fundadores de la escuela de sociología, se paseaban por las facultades conquistando alumnos, tenían muy pocos. Ellas, como algunos otros, se dejaron seducir por los dos inteligentes y apuestos maestros. En 1962, Magdalena obtuvo el grado de socióloga, convirtiéndose en integrante de esa primera promoción icónica.



Orlando Fals Borda, con vínculos con varias universidades estadounidenses, le ofreció una beca, junto con otros dos compañeros –con los que obtuvieron las mejores notas–, para irse a hacer una maestría. Aceptó gustosa. Y desde ese momento, a casi nada le ha dicho que no. Cuando el profesor gringo los entrevistó, vio que no hablaban inglés y les dio un curso intensivo de tres meses en la Universidad de Columbia, Nueva York, antes de comenzar la maestría en la Universidad de Washington, con beca de la Fundación Rockefeller.



Años de mucho estudio, pero también de descubrimientos decisivos. En las bibliotecas se encontró con textos de las primeras feministas norteamericanas, Betty Friedan, Margaret Benston y Karen Sacks, que le revelaron otra manera de diferenciar y clasificar a las personas. En la facultad, el criterio que más se utilizaba era el de clase social.



Volvió porque seguía teniendo claro que quería contribuir a cambiar la situación de desigualdad que vivía, tal y como sus profesores le machacaban a diario, y consideró que la mejor manera era enseñando en su querida alma mater.



En 1967, ya casada con el también sociólogo Francisco Leal Buitrago y ya con su primera hija, Claudia María, obtuvo una beca para hacer el doctorado. Magdalena, feliz, volvió a decir que sí, pero, libertaria como ha sido, decidió que aplazaría ese estudio. Quería volver a ser madre. Se matriculó en varios cursos libres en la Universidad de Wisconsin.



“Sin la camisa de fuerza del doctorado, tuve a mi segunda hija, Marta Viviana. No quería interrumpir el ciclo de mi maternidad, que ya había aplazado. Mi decisión fue muy consciente y firme”.

Primeras búsquedas

Cuando regresó de Estados Unidos, en 1974, abandonó la enseñanza. Los temas de género y la situación de la mujer en campos y ciudades parecían comenzar a interesarle, y optó por dedicar todos sus esfuerzos a esta tendencia que se abría a miradas curiosas como la suya. Con muy buen juicio, disciplina, inteligencia y buenas asociaciones, inició su carrera en esta temática hasta convertirse en una de las especialistas que se encargaron de ventilar los resultados de esas primeras indagaciones nacional e internacionalmente. Ese material le sirvió también para escribir una docena de libros, numerosos artículos y ponencias que presentaba en escenarios nacionales e internacionales, donde se hizo casi que indispensable.

Su primer trabajo fue con la Asociación Colombiana para el Estudio de la Población (Acep).



La contrataron como investigadora de La participación de la mujer en los procesos de desarrollo económico y social en Colombia. A los pocos meses la nombraron jefa de este estudio. El profesional que la dirigía renunció. Algunas de sus compañeras fueron: Virginia Gutiérrez de Pineda, Cecilia López, Josefina Amézquita de Almeyda, Patricia Pinzón de Lewis y Dora Rothlisberger.



“Obtuve la dirección no por ser teórica del feminismo ni tampoco por ser experta en la condición de la mujer, sino porque sabía investigar. El médico joven que estaba al mando no daba pie con bola”.



Vendrían otros trabajos como: Mujer y capitalismo agrario: estudio de cuatro regiones colombianas (1980) y los tres tomos de Debate sobre la mujer en América Latina y el Caribe (1982).

De muchachas a empleadas

Tal vez, la más importante de sus investigaciones fue la que propuso en Acep con el fin de mejorar las condiciones laborales de las empleadas del servicio doméstico. Un tema que al comienzo fue muy difícil.



De puertas para afuera, hombres y mujeres de todas las clases sociales que gozaban del servicio de mujeres, venidas casi todas del campo, sostenían que estaban de acuerdo, pero, a la hora de la verdad, la mayoría quería que esas ayudantas domésticas siguieran trabajando en jornadas interminables y sin gozar de ninguna garantía laboral.



Tanto fue así que Magdalena ideó con su equipo un comercial que instaba a las empleadas, por una cadena radial de gran audiencia, a acercarse a sus oficinas para llenar un formulario. A los pocos días, la cuña fue sacada del aire y ninguna otra emisora la aceptó. Les tocó convocarlas al parque de Lourdes, por medio de chapolas, volantes y el voz a voz.



Las profesionales de Acep, con Magdalena a la cabeza, se daban cita todos los domingos, de dos a seis de la tarde. Así consiguieron que un buen número de trabajadoras respondieran la encuesta en la cual quedaban registradas esas ominosas relaciones laborales. Acciones para transformar las condiciones sociolaborales del servicio doméstico en Colombia, realizado en las cinco principales ciudades del país, sirvió para que se expidiera la ley que les dio acceso a las servidoras domésticas a la seguridad social y para que ellas, como gremio, se organizaran y terminaran con esos ‘contratos’ en los que tenían muchas obligaciones y pocos derechos.

Deber cumplido

“En los años 90 vuelvo a la Nacional. Encuentro un escenario distinto. Existe un importante grupo de profesoras que habían comenzado a trabajar sobre género. Me trasladé con mi biblioteca, 3.500 libros, porque durante esos años había recogido una buena cantidad de publicaciones feministas; y además, a donde iba compraba todos los libros en los que se ventilaba la situación de las mujeres”.



Magdalena crea el Fondo de Documentación de Mujer y Género: Ofelia Uribe de Acosta. Merecido homenaje a una de las más importantes luchadoras por la obtención del voto femenino. Nacen por esos años la maestría y la especialización en estudios de género que se sirven de ese Fondo. Ella, con su larga experiencia en conseguir recursos para sus investigaciones, pone en práctica esa competencia para robustecer la biblioteca.



De manera paralela comienza a escribir ensayos en los que vuelca ese vasto conocimiento teórico acumulado. Produce ‘El género en la política pública de América Latina: neutralidad y distensión’ (1993), texto de reflexión para el triunfante movimiento de mujeres. Por esos días la llaman de Acnur para proponerle una investigación sobre participación femenina en cultivos ilícitos.



“Miraba por los lados la violencia. A pesar de haber trabajado las condiciones de las mujeres rurales, nunca había indagado, por ejemplo, sobre el desplazamiento ni sobre la violencia sexual en la guerra. Me dolía mucho hurgar en esa nueva situación de muerte. Oía con interés a mis colegas y participé en algunas de las marchas en favor de la paz, pero le hice el quite a la violencia que nos cercaba”.



Aceptó. Recolectó abundante bibliografía, pero las fuerzas no le alcanzaron para más. A los dos meses renunció. Informó que por razones personales no podía aceptar el trabajo. Su esposo le contó que en las noches gritaba, se sobresaltaba. No estaba lista aún para ponerle cara a esa violencia que le recordaba la que había vivido en carne propia.

Jubilación a medias

En el año 2000 se jubiló. Jubilación muy parcial. Escribió, con su amiga y colega Carmen Diana Deere, el libro Género, propiedad y empoderamiento: tierra, Estado y mercado, elegido el mejor de humanidades en el 2003. Regresó, de tiempo parcial, al Fondo de Documentación para tirarle la toalla: ya que estaba en problemas.



Hace unos cuatro años volvió a jubilarse de manera irrevocable. Ahora no hay día que algo o alguien no le recuerde que abrió camino con esas primeras investigaciones, que fueron el origen de leyes indispensables para la creación de política pública en favor de la mujer y han ayudado a morigerar esas desigualdades salariales y de oportunidades. “Falta aún, y se tiene que seguir empujando para que lo conseguido no se vaya a embolatar”.



Magdalena está empeñada en poner en práctica la filosofía del segundo. “No quiero hacer nada que me produzca estrés, sino todo lo que me haga feliz”.



Por eso, ese jueves de septiembre fue la galardonada más tranquila y feliz. Vestida con un sastre que llevaba años colgado en su clóset, leyó cinco cuartillas, escritas con gran dificultad porque tiene un problema grave de visión. Que sus nietos y sus dos hijas no estuvieran fue el único lunar de esa ceremonia. Fue evidente que la situación de la mujer es bien distinta a la de 1959.



MYRIAM BAUTISTA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO