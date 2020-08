Dos historias jóvenes que crean rimas de cambio

Kenneth Hernández tenía un parlante debajo del brazo cuando cruzó el Simón Bolívar, ese puente que une y separa a Colombia de Venezuela. Era un día del 2012. Kenneth tenía 18 años. La falta de oportunidades en su entorno lo motivó a dejar su tierra para encontrar otra forma de vida.

(Podría interesarle: Universidad de Stanford anuncia becas y ayudas a estudiantes latinos)

Se trazó una ruta migrante: atravesó Pamplona y Bucaramanga, y sus pasos terminaron en Bogotá. La inestabilidad del camino fue la constante, así como las dificultades para conseguir trabajo y la indiferencia de algunos. Pero algo perduró a lo largo del viaje: su música.

Ken Zingle Rap –como se conoce en la escena artística– no ha dejado de componer. A los 12 años entró al mundo del rap en Venezuela y hoy, 15 años más tarde, acumula varias victorias.



Además de ser campeón internacional de The Survivor 7 to Punch el año pasado, se convirtió este 2020 en el ganador de Rímalo, una iniciativa que surgió de la alianza del Programa de Alianzas para la Reconciliación de la Agencia de EE. UU. para el desarrollo internacional (Usaid) y Acdi/Voca, con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, en convenio con Discovery Communications Colombia.



(Lea también: Educación y empleos de jóvenes caen presa del coronavirus)



Este joven migrante, que ha conocido la xenofobia, la pobreza y las dificultades sociales de primera mano, sabe rapear. Sus rimas ponen sobre la mesa las necesidades y problemáticas de la juventud en el país, pero también hablan de las posibilidades de transformación. Ahora, como embajador de Rímalo, lleva ese mensaje de cambio y superación a otros jóvenes, como una manera de inspirarlos para que a través del arte construyan su futuro.



“El papel que debemos tomar como juventud, cada uno pero también como colectivo, es luchar por la mejoría de nuestras condiciones en todos los ámbitos –dice en llamada telefónica–. Yo vengo de un barrio con duras condiciones, por eso siento ese lazo con personas que buscan una oportunidad. Ese lazo se logra a través de la conciencia, y la música es el medio más fructífero porque no ve raza, estrato, sino que nos conecta”.

* * *

Melissa Sanjuán tiene 20 años. Vive en Soledad (Atlántico), cursa noveno semestre de Derecho en la Universidad Simón Bolívar y ha sido una estudiante aplicada, con talento suficiente para lograr una beca en educación superior. Pero, además de sus virtudes académicas, es reconocida como Melissa MC Oficial, una rapera que, tal y como Ken Zingle, se convirtió en embajadora de Rímalo.



(Además: Semana de la juventud pondrá a esta población en el centro del debate)



Cuenta que conoció el rap cuando tenía 13 años. Y que desde hace cinco se ha mantenido vigente en esta escena musical, con su participación (exitosa, por cierto) en diferentes concursos y proyectos, como el Festival de la Canción y Operación Talento. La motiva su convicción firme de que a través de la música y el estudio puede proyectarse mejor y soñar con un futuro diferente.

Uno de los sueños de Melissa es abrir su propia oficina de abogados. Foto: Archivo particular

“Vivo en un barrio en el que no tenemos muchas oportunidades. He visto a mujeres y a hombres perdidos en la drogadicción, embarazos a temprana edad, separaciones, maltratos –relata Melissa–. No me ha tocado fácil. Mi situación económica no es muy buena. He pasado días sin comer, sin almorzar. Por eso, cuando reciba mi título de abogada me sentiré orgullosa”.



Sus composiciones pertenecen al subgénero rap consciente, centrado en temáticas sociales y culturales, que tiene el fin de generar un contenido reflexivo que apela a problemáticas actuales, como el desempleo, la falta de educación o el maltrato. Con esta visión logró convertirse en embajadora de Rímalo para compartir su propia historia de superación.



“Creo que es un ejemplo para muchos que piensan que no pueden hacerlo y que les va a quedar grande. Todos estamos diseñados para lograr grandes cosas”, dice.

* * *

Los jóvenes del país enfrentan un panorama retador. Por causa de la pandemia, según Juan Sebastián Arango, consejero presidencial para la Juventud, la tasa de desempleo para esta población entre los 14 y los 28 años llegó al 27 por ciento entre marzo y mayo de este año. Además, aunque no existe un índice nacional de deserción educativa, Naciones Unidas alertó que 24 millones de alumnos de todos los niveles en el mundo podrían abandonar la escolaridad por la crisis.



En este escenario preocupante, y con motivo del Día Mundial de la Juventud, vale la pena destacar el trabajo de Melissa MC Oficial y Ken Zingle como historias para inspirar y como sujetos que promuevan una conversación que busca cambios y nuevas oportunidades.



(Le puede interesar: Sena abre convocatoria para 27.000 nuevos aprendices)



“Los jóvenes tienen una gran responsabilidad”, dice el consejero presidencial, y agrega: “Nuestra responsabilidad es ayudar a que pasen a la acción y a las propuestas. Por eso planteamos que una de las mejores formas de liderar es conversar”.



Iniciativas como el programa de reconciliación, hecho en alianza con el Gobierno, pretenden estimular a los jóvenes para que se conviertan en agentes positivos de cambio, “para que nos ayuden a construir no solo la Colombia que quieren, sino también cómo quieren llegar a ese país soñado”, señala Arango.

‘La re-evolución de ser joven’

Con el objetivo de poner sobre la mesa los conflictos que enfrentan los jóvenes, así como hablar de las soluciones que se han propuesto desde el sector público, se celebrará hasta el 15 de agosto la Semana de la Juventud. La conmemoración de hoy contará con el presidente Iván Duque. Se discutirán las estrategias del Gobierno en el marco de la covid-19 y se hará un conversatorio sobre la construcción del diálogo y de memoria a partir de la música urbana. Más información: cuentas de Facebook NuestraColombiaJoven y acdivocacolombiaoficial.

Más noticias que pueden interesarle:

NATALIA NOGUERA

EL TIEMPO