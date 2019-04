El drama de convalidar en Colombia un título del exterior

"Soy un médico colombiano que acaba de regresar al país después de terminar mi especialidad; sin embargo, llevo dos meses de haber radicado mi solicitud de convalidación de especialista en medicina nuclear y el proceso está parado", cuenta una persona que estudió en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid (España) y quien decidió permanecer en el anonimato.

Agrega que debido a esa demora, no ha podido emplearse. "Muchos tenemos que irnos del país porque en Colombia hay pocas oportunidades para hacer una residencia médica. Sin embargo, una vez terminé ese proceso, la ilusión siempre fue volver. Si bien el tiempo de respuesta del Ministerio de Educación para la convalidación es entre dos y cuatro meses, mi proceso está detenido en el paso número uno, que es el radicado de los documentos. Cuando llevo mi hoja de vida a los hospitales, siempre me preguntan por mi título de especialización. Esto me tiene paralizado y por ahora estoy viviendo de unos ahorros", relata.



Este médico cuenta que el Ministerio de Educación le dice que el proceso está demorado por dos razones: "hay muchos solicitudes y la plataforma ha presentado inconsistencias".

Si bien el tiempo de respuesta del MinEducación para la convalidación es entre dos y cuatro meses, mi proceso está detenido en el paso número uno, que es el radicado de los documentos FACEBOOK

TWITTER

La convalidación de títulos educativos obtenidos en el extranjero es un proceso que deben hacer tanto los colombianos que estudiaron en el exterior como quienes vienen de otros países y pretenden ejercer su labor en Colombia.



Dicho proceso se realiza hace a través del sistema electrónico VUMEN, de los canales de atención (página web, chat, atención telefónica). Allí se deben radicar los documentos requeridos. El Ministerio de Educación puede brindar acompañamiento para realizar el proceso a través de su Unidad de Atención al Ciudadano.



Para programas de medicina o salud en general, derecho, contabilidad y pedagogía, existen requisitos especiales al ser carreras que involucran la vida de las personas o porque las bases pueden ser distintas para casa caso.



De acuerdo con el Ministerio de Educación, la principal causa que ralentiza los procesos de convalidación es el flujo de solicitudes.



"Las solicitudes de convalidación han presentado un incremento del 245 por ciento a lo largo de los últimos diez años, pasando de 1.894 requerimientos en el 2009 a 6.675 en el año 2018. Pero en el año 2017 se presentó una subida excepcional con el registro de 15.686 casos radicados. Actualmente existen 3.236 casos de convalidación, de las cuales 2.139 se encuentran en la fase final de proyección y firmas de la resolución y 1.094 en trámite", indica la cartera de educación.



En virtud del crecimiento, el Gobierno afirma que en agosto del 2019 se encontraron más de 5.000 PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias), que iban incrementando mes a mes.



"Se llevó a cabo un plan de choque a fin de evacuar los derechos de petición, quejas y reclamos que se encontraban sin gestionar, lo que permitió que a 31 de diciembre de 2018 se respondieran un total de 8.615 PQRS (7.528 correspondían a derechos de petición, 671 a requerimientos y 239 a recursos de reposición)", indica el Mineducación.

'Llevo seis meses esperando respuesta'

Una joven, quien realizó una maestría a distancia en e-learning y redes sociales en la Universidad Internacional de La Rioja (España), cuenta su caso:



"Fui hasta España para la ceremonia de graduación que se realizó a finales de mayo del año pasado. Ellos (la universidad) dan unos certificados mientras sale el diploma, que puede durar dos años porque debe ser firmado por el rey de España. Estos sirven para ir haciendo la convalidación en el Ministerio de Educación en Colombia. El 4 de octubre del 2018 subí a la plataforma del ministerio los certificados, pero hasta el 19 de noviembre recibí una respuesta, la cual dice que se está solicitando el diploma emitido por la universidad porque el certificado que envié está vencido", señala la profesional.



La joven, que decidió permanecer en el anonimato, continúa: "Lo anterior es un grave error, pues el certificado no está vencido. He llamado a la línea de soporte y les digo que los documentos enviados están en regla. Me dicen que tengo razón, pero que no pueden hacer nada hasta que se valide nuevamente la información. El próximo 5 de abril cumpliré seis meses esperando una respuesta".

Actualmente existen 3.236 casos de convalidación, de las cuales 2.139 se encuentran en la fase final de proyección y firmas de la resolución y 1.094 en trámite FACEBOOK

TWITTER

Desde el Ministerio de Educación también aducen demoras con la herramienta que permite radicar los documentos en línea.



"Las causas asociadas a lo anterior responden a fenómenos de migración, a la diversidad de la oferta educativa y a la internacionalización de la educación superior, que sumado a una normativa que se extralimitaba en requerimientos y en una plataforma cada vez menos eficiente, causa demoras en los trámites", señala el Gobierno.



Entre tanto, Beltrán indica que el retraso está perjudicando su vida laboral. "Ahora entro a un trabajo y van a revisar los papeles para determinar mi escalafón. Me preocupa que no voy a tener cómo demostrar que estudié una maestría".

'No me validaron un certificado de corrección de estilo'

Una persona, que realizó un curso en corrección de estilo y variaciones de la lengua española y avalado por la Universidad Autónoma de Barcelona, relata sus dificultades con la convalidación.



"Soy corrector de estilo desde hace más de 35 años. Acudí dos veces al Ministerio de Educación para hacer el trámite, pero en ambas ocasiones los funcionarios que me atendieron no sabían de qué trataba mi profesión. Después de casi dos meses de haber hecho la solicitud recibí una contestación, vía e-mail, de una funcionaria quien, por supuesto, me dijo que no aplicaba porque según una ley ellos avalaban eran títulos de carreras superiores. Lógico que me lo iban a negar, pues de entrada ya sabía que no iba a ser atendida mi solicitud porque ni siquiera dentro del Ministerio de Educación sabían cuáles eran las funciones de un corrector de estilo", relata.



En este punto, el Mineducación explica cuáles son los títulos que no se pueden convalidar:



"Doble titulación y programas conjuntos en Colombia, debido a que ya cuentan con reconocimiento por parte del Estado colombiano. Títulos propios o no oficiales, dado que no son reconocidos oficialmente por los países de origen. Títulos con formación en Colombia, si se establece que el programa se desarrolló total o parcialmente, mediante la realización de actividades académicas o asistenciales presenciales en infraestructura localizada en el territorio nacional sin autorización del Ministerio de Educación Nacional. Y por último están los grados honoríficos"

¿Cuánto cuesta realizar una convalidación?

El costo del proceso de convalidación de títulos se fundamenta en la Ley 635 de 2000 y la resolución número 2590 del 13 de marzo de 2012.



El cobro permite, según el Gobierno, la recuperación de los costos que le representa al Ministerio de Educación Nacional adelantar "el examen de legalidad y académico de los documentos presentados, guardando relación directa con los beneficios derivados del servicio de convalidación. Por lo anterior, el dinero recaudado permite el pago parcial de los costos asociados a la prestación del servicio".



Las tarifas establecidas para 2019 son:



Para convalidación de pregrado: 607 mil pesos colombianos

Para convalidación de posgrado: 689.800 pesos colombianos

El pago se puede hacer por internet a través de PSE (Pago seguro en línea).

Para convalidar un pregrado, es necesario tener la siguiente documentación:

- Formato de solicitud diligenciado en debida forma



- Original o fotocopia del diploma del título, sello de apostilla o legalización por vía diplomática del documento y su traducción (esto para documentos otorgados distintos al castellano). La traducción debe ser hecha por un traductor o intérprete oficial. En el Ministerio tienen un listado.



- Original o fotocopia del certificado de calificaciones. Los documentos deben ser apostillados, legalizados y traducidos (si no son en castellano).



- Original o fotocopia del programa académico, que debe corresponde con lo mismo que se plasmó en el certificado de calificaciones. Si la institución educativa no tiene este programa académico puede presentar un documental oficial donde se explique la manera como se desarrolló el programa cursado. Los documentos deben ser apostillados, legalizados y traducidos (si no son en español).

¿Y si quiero convalidar un posgrado?

- Es importante que sepa que no se admiten solicitudes simultáneas de convalidación de título de pregrado o de posgrado.



- Se necesitan todos los documentos anteriores más la fotocopia del título de pregrado otorgado por la institución de educación superior aprobada en Colombia. Si el título de pregrado fue obtenido en el extranjero debe proveer el número de resolución de la convalidación otorgada por el Ministerio de Educación Nacional.



- Debe adicionar el formato de resumen o formato de investigación que se encuentra disponible en la página del Ministerio de Educación. https://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidacion es/Convalidaciones-EducacionSuperior/363154:Descargue-formato-Productos-deInvestigacion



IMPORTANTE: si su título es de pregrado en derecho, contaduría, pregrado en educación o del área de la salud por favor verificar los requisitos adicionales. Consulte los requisitos adicionales para esta carrera en este link: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-369204_recurso_1.pdf

Gobierno trabaja en nuevo mecanismo

Actualmente el Ministerio de Educación Nacional se encuentra en proceso de actualizar la normativa que regula el trámite de convalidación de títulos de educación superior obtenidos en el extranjero, que regirá a partir del segundo semestre de 2019, con el propósito de agilizar, simplificar y hacer cada vez más expedito el trámite.



"La nueva resolución pretende soportar el trámite en una nueva herramienta tecnológica que se amigable para el usuario, le permita realizar seguimiento a su trámite en tiempo real, mejorando la seguridad y confiabilidad, ahorrando tiempo en desplazamientos y dinero por costos asociados y facilitando la comunicación con los usuarios", informa la cartera de Educación.



CAMILO ANDRÉS PEÑA

REDACCIÓN EDUCACIÓN

Puede escribirnos a campen@eltiempo.com