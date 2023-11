¿Hasta cuándo van las vacaciones en Colombia? Estas son las fechas de regreso a clases

Con el inicio de las vacaciones de fin de año, no solo se acerca la navidad, sino también inicia la cuenta regresiva para un nuevo año escolar y un regreso a clases en Colombia que se dará en el año 2024.



Y como ocurre todos los años, las diferentes secretarías de educación del país empiezan a emitir las resoluciones con las que establecen el inicio de clases para el próximo año.

Cabe recordar que, por ley, en Colombia, las diferentes regiones tienen autonomía para determinar su calendario académico, con las fechas de inicio y fin de clases, así como de las vacaciones y recesos escolares, a excepción de Semana Santa y la semana de receso de octubre, que es igual en todo el país.



De esta forma, la mayor parte de las ciudades y departamentos darán inicio a sus clases entre el 22 y el 23 de enero. Sin embargo, existen algunas excepciones en las que hay regiones que inician el 15 de enero, e incluso algunas el 5 de febrero.



Caso similar es el de fin de año. Mientras algunas regiones terminarán clases el 1 de diciembre, otras lo harán el 24 de noviembre o en alguna otra fecha.



De esta forma, EL TIEMPO consultó las resoluciones que establecieron el calendario escolar de calendario A para 2024 en las principales regiones del país. Estas son las fechas clave a tener en cuenta:

Fechas de regreso a clase y vacaciones en las principales regiones de Colombia

Bogotá



Inicio de clases: 22 de enero



Vacaciones de mitad de año: Del 17 de junio al 7 de julio



Semana de receso: Del 7 al 13 de octubre



Fin de clases: 1 de diciembre

Medellín

Inicio de clases: 22 de enero



Vacaciones de mitad de año: Del 17 de junio al 7 de julio



Semana de receso: Del 7 al 13 de octubre



Fin de clases: 1 de diciembre

Antioquia



Inicio de clases: 15 de enero



Vacaciones de mitad de año: del 10 al 30 de junio



Semana de receso: Del 7 al 13 de octubre



Fin de clases: 24 de noviembre

Barranquilla



Inicio de clases: 29 de enero



Vacaciones de mitad de año: del 24 de junio al 14 de julio



Semana de receso: entre el 7 y el 13 de octubre



Fin de clases: 8 de diciembre

Atlántico



Inicio de clases: 29 de enero



Vacaciones de mitad de año: del 24 de junio al 14 de julio



Semana de receso: entre el 7 y el 13 de octubre



Fin de clases: 8 de diciembre

Cali

Inicio de clases: 29 de enero



Vacaciones de mitad de año: del 1 al 21 de julio



Semana de receso: Del 7 al 13 de octubre



Fin de clases: 8 de diciembre

Pereira



Inicio de clases: 29 de enero



Vacaciones de mitad de año: del 17 de junio al 7 de julio



Semana de receso: entre el 7 y el 13 de octubre



Fin de clases: 1 de diciembre

Boyacá

Inicio de clases: 22 de enero



Vacaciones de mitad de año: del 17 de junio al 7 de julio



Semana de receso: entre el 7 y el 13 de octubre



Fin de clases: 1 de diciembre

Valle del Cauca



Inicio de clases: 29 de enero



Vacaciones de mitad de año: del 1 al 21 de julio



Semana de receso: entre el 7 y el 13 de octubre



Fin de clases: 8 de diciembre

Magdalena



Inicio de clases: 29 de enero



Vacaciones de mitad de año: del 24 de junio al 7 de julio



Semana de receso: entre el 7 y el 13 de octubre



Fin de clases: 1 de diciembre

Cúcuta



Inicio de clases: 22 de enero



Vacaciones de mitad de año: del 17 al 30 de junio



Semana de receso: entre el 7 y el 13 de octubre



Fin de clases: 24 de noviembre

Bucaramanga



Inicio de clases: 15 de enero



Vacaciones de mitad de año: del 10 al 30 de junio



Semana de receso: entre el 7 y el 13 de octubre



Fin de clases: 24 de noviembre

Facebook Twitter Linkedin

Foto: EL TIEMPO

Tolima



Inicio de clases: 22 de enero



Vacaciones de mitad de año: del 17 de junio al 7 de julio



Semana de receso: entre el 7 y el 13 de octubre



Fin de clases: 1 de diciembre

Ibagué

Inicio de clases: 22 de enero



Vacaciones de mitad de año: del 17 de junio al 7 de julio



Semana de receso: entre el 7 y el 13 de octubre



Fin de clases: 1 de diciembre

Villavicencio

Inicio de clases: 5 de febrero



Vacaciones de mitad de año: del 1 al 14 de julio



Semana de receso: entre el 7 y el 13 de octubre



Fin de clases: 8 de diciembre

Nariño

Inicio de clases: 29 de enero



Vacaciones de mitad de año: del 1 al 21 de julio



Semana de receso: entre el 7 y el 13 de octubre



Fin de clases: 1 de diciembre

Caldas



Inicio de clases: 22 de enero



Vacaciones de mitad de año: del 17 de junio al 7 de julio



Semana de receso: entre el 7 y el 13 de octubre



Fin de clases: 1 de diciembre

Manizales



Inicio de clases: 22 de enero



Vacaciones de mitad de año: del 17 de junio al 7 de julio



Semana de receso: entre el 7 y el 13 de octubre



Fin de clases: 1 de diciembre

Consejos para padres en época de vacaciones

Facebook Twitter Linkedin

Niños de vacaciones Foto: iStock

Las vacaciones de fin de año pueden ser un momento de desesperación para muchos padres que, con responsabilidades que cumplir, no saben qué hacer con todo el tiempo libre que tienen los menores en sus manos.



No sobrecargar de actividades



A muchos les pasa que no saben qué hacer con sus hijos en casa, por lo que optan por planificarles una serie de tareas en el hogar o fuera de este para mantenerlos ocupados (ya a veces controlados) todo el tiempo. Sin embargo, y pese a que es cierto que se les debe inculcar la responsabilidad, este es un merecido descanso luego de meses de actividades escolares.



Las vacaciones deben ser un momento de diversión, relajación y reflexión, y en el caso de los niños, niñas y adolescentes, es una parte de su vida que no recuperarán cuando empiecen su vida laboral. Asegúrese de que sean memorables, logrando un equilibrio entre ocio y una que otra actividad para fomentar su responsabilidad.



Límites y horarios



Las próximas semanas no solo son de ocio y esparcimiento. También son un momento en que los menores pueden llegar a tener comportamientos no aconsejables, como desvelarse todas las noches, pasar horas y horas en el computador, tableta, videojuegos o el celular, o incluso salir a jugar a la calle hasta altas horas de la noche.



Que esto suceda una o dos veces no tiene nada de malo, pero cuando esto empieza a afectar su comportamiento, sus rutinas de sueño, e incluso su comportamiento social, es necesario intervenir. La mejor forma de evitar estos problemas es poniendo horarios establecidos para el uso de dispositivos y de otras actividades, garantizando su disfrute, pero el control.



Tiempo de calidad en familia



Como padres, el trabajo y las responsabilidades de la vida diaria muchas veces no dan tiempo para compartir tiempo con los más pequeños. Y dejar que esto suceda cuando los niños no van al colegio y tienen mucho tiempo y energía libre es sin dudas desaprovechar una oportunidad única para fortalecer su relación.



Tenga en cuenta que durante las próximas semanas, muchas de las interacciones sociales del menor van a verse pausadas o ralentizadas, por lo que es importante que ese componente no falte en la ecuación. Y qué mejor forma de hacerlo que en familia.



De acuerdo con la psicóloga infantil Lina Vergara, se puede recurrir a varias estrategias como agendar un día a la semana para hacer actividades juntos. No es necesario un gran presupuesto. Un juego de mesa, una noche de películas, ir a ciclovía, dar un paseo, entre otras opciones, pueden ser útiles para pasar tiempo de calidad juntos. También puede entusiasmar a si hijo dejándolo proponer y elegir actividades.



Mantener responsabilidades



Parte de crecer es también aprender a ser responsables, una habilidad que solo se fortalece por medio de la práctica. En el colegio los menores lo hacen constantemente con actividades en clase, tareas, exposiciones, al cumplir un horario y un código de vestimenta, entre otros. Pero, ¿qué pasa en casa? Aunque está bien que haya ocio, que disfruten de su tiempo libre, que duerman un par de horas más, lo que no lo está es que en su hogar se desliguen de toda responsabilidad.



Ante esto, Vergara asegura que se les debe inculcar cumplir con una serie de deberes en el hogar para seguir afianzando esta habilidad. “Algo tan simple como que se encargue de mantener la sala, el comedor y su habitación en orden es suficiente. En esto hay que poner atención en vigilar que se cumplan dichas reglas, pero también en no atosigar al menor, permitiéndole que, pese a estos deberes, sus vacaciones sigan representando una temporada para estar tranquilos y pasarla bien”, sostiene la experta.



MATEO CHACÓN

Redacción Educación