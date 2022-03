Ser feliz es el objetivo que muchos persiguen. A veces, puede resultar esquivo, pero se puede alcanzar si se siguen una serie de recomendaciones.



Tal Ben-Shahar, psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard, es conocido en el mundo por sus charlas motivacionales y guías académicas. Según se lee en su página web, ha sido asesor de Microsoft y Google en materia de liderazgo, innovación, resiliencia y otros.

“En promedio, el 50 por ciento de nuestra felicidad está sujeta a nuestra genética o experiencias tempranas, es decir, no depende de nosotros. Un 10 por ciento se debe a circunstancias externas y un 40 por ciento sí depende de nuestras decisiones”, afirmó en una entrevista con la presentadora Martha Debayle.



(Puede leer: Javier Peña: ‘No hemos entendido la dimensión de la crisis ambiental’).



Así las cosas, el autor de varios libros ‘best seller’ cree indispensable tener en cuenta algunos aspectos para encarar el futuro y dirigirlo a un ambiente ameno. Es lo que se conoce como el ‘secreto de la felicidad’.

Darse el permiso para ser humano

Ben-Shahar indicó que es necesario aceptar los errores y las demás emociones que podemos presentar, por ejemplo, la ansiedad, tristeza o ira.



“Rechazar nuestras emociones, positivas o negativas, conduce a la frustración y la infelicidad”, dijo a la ‘National Radio Public’ (‘Npr’), una emisora de Estados Unidos.

Ser saludable, dormir bien y aprender cosas nuevas son algunas de las claves para ser feliz. Foto: iStock

Combinar el placer y el significado

Nuestro nivel de bienestar está determinado por aquello en lo que elegimos enfocarnos FACEBOOK

TWITTER

Mediante este mandato, el psicólogo enfatizó en que se debe encontrar un equilibrio entre lo que es placentero y lo que puede ser significativo para su vida.



En otras palabras, usted puede estar enfocado en actividades banales, las cuales tal vez no le están aportando lo suficiente. Por tanto, pregúntese qué provecho o lección está obteniendo en su rutina diaria.



(Siga leyendo: El colombiano que viajó al fin del mundo para estudiar el origen de la luz).

La felicidad depende del ánimo, no del dinero

“Salvo circunstancias extremas, nuestro nivel de bienestar está determinado por aquello en lo que elegimos enfocarnos (la parte llena o vacía del vaso) y por nuestra interpretación de los eventos externos”, comentó.

Agradecer es otra de las claves de la felicidad. Foto: iStock

Con ello quiso evidenciar que el dinero no lo es todo; podría ser una recompensa de su labor, pero no el único objetivo que se busca en la vida.

Simplificar

Acá sirve el popular dicho de ‘calidad, no cantidad’. El psicólogo aconsejó reducir las actividades cotidianas para no sentirse ocupado o estresado por tratar de cumplirlas en poco tiempo.



“La cantidad influye en la calidad y comprometemos nuestra felicidad al tratar de hacer demasiado”, opinó en ‘Npr’.



(Además: Viaje al museo que no enseña el pasado, sino el futuro).

Conexión entre mente y cuerpo

Aprenda a apreciar y saborear las cosas maravillosas de la vida FACEBOOK

TWITTER

No es suficiente tener buenos pensamientos o actitudes, según el experto, pues se requieren de hábitos saludables adecuados para cuidar el cuerpo.



Ben-Shahar invitó a realizar ejercicio de manera regular, dormir adecuadamente e ingerir alimentos que no atenten contra su salud.

Realizar actividad física se aconseja para ser feliz. Foto: iStock

Agradecer

“Siempre que sea posible” hay que expresar gratitud por lo que somos y por lo que nos rodea.



“Aprenda a apreciar y saborear las cosas maravillosas de la vida, desde las personas hasta la comida, desde la naturaleza hasta una sonrisa”, concluyó.



Las anteriores claves, de acuerdo con el psicólogo, lo encaminarán hacia una mejor calidad de vida. Usted tiene el control; decida qué recomendación sigue para ser feliz.



Tendencias EL TIEMPO

