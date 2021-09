'Haremos lo necesario para evitar nuevos cierres de colegios': Mineducación

A dos meses de haber iniciado el proceso de regreso a clases presenciales en todo el país, la ministra de Educación María Victoria Angulo habló con EL TIEMPO sobre los avances en el tema.



Llama la atención que, pese a que la mayor parte del país avanza a buen ritmo, existen regiones como Santa Marta y Magdalena en las que no ha iniciado el proceso pese a los recursos entregados por el Gobierno desde hace más de un año, poniendo en riesgo a miles de menores de terminar el año escolar sin haber vuelto a las aulas.



Pero la ministra también se refirió a otros temas relacionados con el sector, como la inclusión de beneficios a la educación superior en la Ley de Inversión Social, que incluyen la Matrícula Cero y alivios al Icetex.



Finalmente, habló de los recientes escándalos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y dio a conocer las estrategias que la cartera adelanta para prevenir las irregularidades que ponen en riesgo la salud y la nutrición de los niños del país.



¿Qué incluye la Ley de Inversión Social (reforma tributaria) para el sector educativo?

Particularmente tiene que ver con la gratuidad en la educación superior. Ya veníamos trabajando con Generación E y el fondo solidario. Desde este semestre ya tenemos 695.000 jóvenes con matrícula cero, y la idea era hacerlo política de Estado. Esta ley convierte a la matrícula cero en una política de Estado. Estaremos en el proceso de reglamentación.



También incluyen los planes de alivios y estímulos a los usuarios de Icetex, que también cubrirá los fondos de otras entidades.

¿Quiénes son estos 695.000 estudiantes?

Se trata de estudiantes que recién ingresan como aquellos que ya están en la universidad, de estratos 1, 2 y 3. Estos equivalen a cerca del 97 por ciento de los alumnos del sistema universitario y de instituciones técnicas y tecnológicas públicas.



¿Y para universidades privadas?

Recordemos que en Generación E hay un programa de Excelencia, donde los estudiantes de mejores resultados en el país pueden escoger la opción de ingresar a las universidades privadas.

¿A cuánto ascienden los recursos para la matrícula cero?

Si sumamos todos los recursos de Generación E, Fondo Solidario y aportes de gobernaciones y alcaldías, son cerca de 900.000 millones de pesos. Es un esfuerzo muy grande que tiene la trazabilidad en el tiempo para acompañar toda la formación de los estudiantes.

¿Y respecto a Icetex, qué componentes se suman a los beneficios que ofrece la entidad?

Ya habíamos lanzado el plan de alivios de Icetex que beneficiaba a 140.000 jóvenes. Con esta ley, ya no será por un semestre o la pandemia, sino que se extiende a fondos y se sostiene en el tiempo. Tendremos un plan de estímulos para que estudiantes con buen desempeño tengan una reducción en los pagos, y reducciones en las tasas de interés.

¿Cómo ve el panorama actual de regreso a clases?

Estamos en cerca del 82 por ciento de instituciones educativas abiertas y también vemos un incremento en el número de estudiantes en presencialidad, que a la fecha ya llegan al 71,4 por ciento en colegios privados y 65 por ciento en públicos..



Hoy todas las secretarías de educación, excepto Magdalena y Santa Marta, se encuentran con presencialidad. Los recursos del Estado ya se entregaron. La suma de los recursos es de 1,2 billones de pesos, si juntamos los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) que fueron 400.000 millones de pesos, los de mejoramientos, para alimentación, de servicios educativos, etc. No hay excusa para no abordar el tema.

¿Por qué Magdalena y Santa Marta son el ‘patito feo’ de esta medida?

Llevamos preparándonos hace un año y dos meses para este retorno. Esas dos entidades territoriales ya tienen los recursos, no hicieron a tiempo las compras y los mejoramientos. Nosotros insistimos en que el regreso de los niños a las instituciones es vital. Se han visto los impactos y hemos hecho el acompañamiento a estas secretarías.



Se quería poner sobre la mesa un dilema entre la educación y la salud, y ese dilema no existe, porque realmente todas las actividades económicas se han reactivado y el sector educativo es el más riguroso en los protocolos.



Los derechos de los niños no pueden ser de un partido, sino una preocupación de todos.

¿Y dónde sí avanza bien?

Antioquia y todos sus municipios certificados, con Medellín. Pero también Bogotá, el Guaviare, con todos los retos que representa la ruralidad, Quindío, Caldas, Risaralda, Atlántico, Tunja, entre otras.



También tenemos un grupo al que le venimos haciendo seguimiento, que están un poco más retrasadas, como Sucre, Córdoba, Cesar, Amazonas, Vichada y Vaupés.

¿Está satisfecha con el porcentaje de presencialidad?

Más que satisfecha, creo que el deber del sector es que todos los niños tengan esta oportunidad. Estamos redoblando esfuerzos para tener la información lo más actualizada posible. En estos dos meses que faltan para culminar el calendario escolar debemos centrarnos en los temas de calidad y aceleración de aprendizajes.



Para ello el 28 de septiembre se inician las pruebas Saber de 3°, 5°, 7° y 9°, que nos dará información clave al respecto.

¿Qué opinión le merece que los jueces decidan sobre la educación de los niños?

Se han interpuesto cerca de 1.000 tutelas y hemos ganado 687 y las otras están en trámite. Tenemos dos medidas cautelares vigentes. Lo importante es dar los argumentos, y por eso hemos ganado. Esas inquietudes de los padres y los maestros han sido resueltas y por eso hemos tenido ese resultado positivo.



Y también están los padres y maestros que se han opuesto al retorno…

Con relación a los padres de familia, hay que seguir haciendo pedagogía para evitar la desinformación y resolver las dudas. Estamos pensando en una campaña de comunicación entidad por entidad para conectar con las emociones de los padres en cada región.



Sobre los maestros, el retorno ha sido gracias a ellos. Suscribimos un acuerdo con Fecode, en el que el primer punto fue refrendar el compromiso de los maestros con la presencialidad.

¿Si llega un nuevo pico de la pandemia existe la posibilidad de que los niños vuelvan a sus casas?

El Ministro de Salud ha reiterado que desde que haya vacunación masiva y se cumplan los protocolos, se hará todo lo necesario para evitar cierres de los colegios. Ya está probado que son el espacio más seguro para los menores y el impacto que generarían los cierres.

¿Cuántos maestros están vacunados?

Vamos en un 90 por ciento. El llamado es a seguir con el grupo que falta.



¿La recuperación de clases y aprendizajes cómo avanza?

Dimos plazo a las secretarías hasta finales de julio para que aprobaran los planes de reposición de clases en horarios convenientes, y se ajustaron los calendarios escolares.



Tenemos que tener en cuenta la deserción, repitencia y la inasistencia, esta última que calculo el Dane, con una estimación atípica, más alta de lo normal. Esto nos manda una señal, que hay muchas entidades territoriales muy afectadas, muchas de ellas afectadas por la conectividad.

¿Cómo vamos a atacar las irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE)?

Este es un tema indignante, en el que tenemos que trabajar todos los días por un PAE de calidad. Nosotros incrementamos en un 50 por ciento los recursos del PAE. Luego creamos un ente que se preocupara de acompañar los procesos y por eso se creó la Unidad Especial de Alimentación.



Nos tocó pasar de un PAE en sitio a un PAE en casa por el tema del aislamiento que tuvo muy buenos resultados, entre otras cosas porque era entrega de bonos y mercados.



En estos momentos estamos volviendo a la alimentación en sitio y por eso han vuelto algunos reclamos. Tenemos 24 entidades donde a la fecha ya se cumplen todos los requerimientos. Otras 23 tienen ración industrializada, que tienen el aporte nutricional y que, al estar en proceso de retorno a las aulas, es más difícil que se dañen los alimentos. 34 entidades se preparan para iniciar la ración industrializada y 15 siguen dando PAE en casa.

¿Y en cuanto a las irregularidades en los proveedores?

En la ley de transparencia que se presentó al Congreso incluimos dos artículos para sancionar a los operadores, y esperamos que lleguen a buen puerto, porque con la institucionalidad, los órganos de control, pero sin este tema que permite inhabilitar a los proveedores, quedamos a medias.



En cuanto a la calidad de los alimentos, descubrimos dos casos a tiempo en Boyacá y Piedecuesta, y reaccionamos con el Invima y las secretarías para evitar nuevas afectaciones. Se tomaron las medidas, no se entregaron los alimentos malos y se dieron las sanciones. En eso seguiremos trabajando.



REDACCIÓN EDUCACIÓN