¿Por qué 30.000 maestros se van a paro este jueves en Bogotá?

El jueves 30 de mayo, 30.000 profesores de colegios públicos de Bogotá entrarán en un paro de 24 horas para exigirle a la Administración Distrital el cumplimiento de un pliego de condiciones, el cual busca incrementar los recursos de la educación, el fortalecimiento de las matrículas y mejoras en el sistema de salud de los docentes. Se estima que más de 800.000 niños y niñas se quedarán sin clases ese día en Bogotá.

El pliego de condiciones, que fue radicado por la Asociación Distrital de Educadores (ADE) el 28 de febrero de este año, contiene 38 peticiones.



"Hemos venido en un proceso de negociación con la administración del alcalde Enrique Peñalosa. Se han adelantado más de seis reuniones, pero los avances han sido nulos. Durante esos encuentros lo único que se ha hecho son negociaciones simuladas y no se han discutido temas gruesos como la política educativa, la defensa del patrimonio público estatal y el acceso, pues más de 200.000 niños y niñas no acceden al sistema", sostiene Jhon Willy Carmona Moreno, de la junta directiva de la ADE.



La ADE también exige condiciones óptimas de salud para los docentes. "Necesitamos un mejor servicio médico, no hay urgencias, no hay medicamentos y tampoco hay especialistas (...). Este es el inicio de una serie de protestas contra la Secretaría de Educación, porque no nos han querido dar respuesta a la problemática de la educación", indica William Agudelo, presidente de ese sindicato.

Durante el paro no se contemplan movilizaciones, pero se realizará un plantón en la Secretaría de Educación de Bogotá (Avenida El Dorado # 66-63). "En la concentración, que iniciará hacia las 9 de la mañana, vamos a hacer actividades lúdicas y clases al aire libre", agrega Agudelo.



La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), por su parte, anunció que respaldará el paro pese a que ya llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Educación.



"Respaldamos la iniciativa política de nuestro sindicato filial, así como hemos apoyado los paros en Antioquia, Córdoba, Guajira y todas las acciones regionales de nuestras filiales, pues somos conscientes de las problemáticas que se viven y avalamos como salida a las mismas la lucha y movilización", señala el sindicato nacional en un comunicado.



