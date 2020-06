Hablando y escribiendo de fútbol / En defensa del idioma

Quienes disfrutamos el fútbol también nos alegramos con muchos de los gerundios aplicados a nuestros equipos y jugadores favoritos: ganando, clasificando, goleando, triunfando, empatando (obvio: cuando el equipo va perdiendo), celebrando, ascendiendo, etc. Los gerundios (vale la pena recordarlo) son formas no personales de los verbos, y se distinguen por su terminación en –ando (bailando, pintando), -yendo (leyendo, instruyendo) o en –iendo (sonriendo, moliendo).

Parece que a muchas personas les cuesta insertar el gerundio en el lugar preciso y con la función adecuada. Un motivo: La fuerza sonora en esas dos últimas sílabas y a la tentación de usarlas como un recurso para impresionar, tanto en la escritura como en el lenguaje oral. En este grupo se encuentran muchos informadores del fútbol, que, sabiendo (¡qué gerundio!) de fútbol, muy poco conocen el uso correcto de las palabras cuando intentan ejercer como periodistas.

(Le sugerimos: Consejos de los maestros del humanismo / En defensa del idioma)

A fin de comprender mejor esta circunstancia, aclaremos cómo debe usarse el gerundio. Casi siempre, este se acompaña de otro verbo: “está bailando”, “pensando caminaba por la plaza”, “trabajando mucho ahorraba dinero”, “leyendo aprendía”, “soñando con ella más la amaba”, “lloraba dejando su tierra”, etc. Para probar que el gerundio está correctamente usado, basta precisar el tiempo de este y el del verbo acompañante; uno y otro deben indicar acciones simultáneas o casi simultáneas.



Por eso, con base en los ejemplos precedentes, sí se puede estar y bailar al tiempo, caminar por la plaza y pensar (sin llevar teléfono celular, claro), trabajar y ahorrar, leer y aprender, soñar y amar (¡qué bello!). Tristemente, también llorar y dejar la propia tierra son acciones simultáneas.



Para centrar este asunto en la información del fútbol, se aclara que abundan los gerundios salidos (o que alguien saca) del tiempo adecuado y, por eso, se consideran incorrectos. De algunos medios, se han extraído al zar las siguientes muestras, cuya autoría hemos omitido, pues el propósito aquí, más que señalar a los desacertados redactores, es ilustrar y orientar en esta materia.

(Lea también: Cómo usar las comillas / En defensa del idioma)

Ejemplo 1: “Sarabia abrió el marcador para el Sevilla tras empalmar un balón llegando desde el segundo palo y sin ninguna oposición”. ¿Las acciones “empalmar” y “llegar” son simultáneas?, ¿acaso no es necesario, primero, llegar para, después, empalmar?

Recomendación 1: “Sarabia llegó del segundo palo y empalmó...” o “Sarabia empalmó el balón, que venía del segundo palo...”.

PD: Por lo regular, se empalma “el” balón, el único con que se juega. Eso de “un balón” sugiere que se juega al tiempo con más de uno.



Ejemplo 2: “... y fue al minuto 83 que Messi tomó el balón llegando a línea final”. Por supuesto, Messi no es culpable de este gerundio mal usado, porque él solo toma el balón y luego llega a la línea final, aunque al redactor de turno se le sobrepongan las acciones.

Recomendación: “Messi tomó el balón y llegó a línea final”. Mejor: “…a la línea final” (otro yerro de los nuevos redactores es omitir los artículos).



Ejemplo 3: “Alexis Sánchez marcó el primero para el local luego de un error en la zaga defensiva de Cahill, el tocopillano tomó el balón llegando al área...”. Una vez toma el balón, ya en su poder, no puede tomarlo de nuevo.

Recomendación: “... tomó el balón y llegó al área...” (una acción detrás de la otra). Por ahora, dejemos la errónea coma atravesada después de “Cahill”. Ni hablemos de los huérfanos adjetivos “primero” y “local”. Es mucho mejor: “primer gol” y “equipo local”, por ejemplo, porque no todo lo “primero” es gol ni todo lo “local” es equipo.

(Además: Pompas de jabón / En defensa del idioma)

Ejemplo 4: Otro ejemplo (nacional): “Yerry Mina corrigió varios errores de Dávinson en los primeros minutos, fue el líder de la defensa ganando los duelos, especialmente en...”. ¿Es posible ser líder ganando los duelos?, ¿a medida que ganaba duelos se convertía en líder?

Recomendación: “... fue el líder, pues ganó los duelos...”, “…porque ganó los duelos...”, “…debido a que ganó los duelos...”.

PD: Los errores de puntuación (bastanticos) en este y algunos otro ejemplos se trascribieron como en el texto original.



Ejemplo 5: “Dos veces le anotó, con goles de Acosta y Wood, y en ambos goles el equipo quedó mal parado en defensa, perdiendo las marcas”. ¿“Quedó” “perdiendo”? ¿Qué extraño?

Recomendación: “El equipo quedó mal parado en defensa y perdió las marcas...”.



De todas formas, incluso sin saber nada de gerundios ni de ninguna base gramatical o normativa, muchos informadores del fútbol siguen escribiendo, y con bastantes desaciertos. Sin embargo, siempre es nuestro deseo disfrutar de manera simultánea del fútbol bien jugado y bien escrito (y hablado), pero será uno de los difíciles placeres mientras ellos no se preparen como profesionales del lenguaje. Y eso deben ser los comunicadores y los periodistas.



Con vuestro permiso.

JAIRO VALDERRAMA V.

*Doctor en Ciencias de la Información y profesor de la Universidad de la Sabana.