El lunes 8 de mayo, jóvenes pertenecientes al programa de Bacteriología de la Universidad de Pamplona (Norte de Santander) iniciaron un cese de actividades debido a la condición de los laboratorios donde realizan sus prácticas, así como por la falta de reactivos e insumos actualizados para llevarlas a cabo.



En el transcurso de la semana, el resto de carreras que operan en las sedes de Pamplona (Campus Principal, Casona, Virgen del Rosario y Club Comercio), al igual que en las sedes de Cúcuta y Villa del Rosario, se vincularon al cese de actividades, tal y como lo constata un comunicado firmado por los representantes estudiantiles de las siete facultades que conforman la institución.

Los estudiantes se convocaron en asambleas por facultades y reunieron las problemáticas en seis grandes ejes: infraestructura deteriorada, falta de insumos en laboratorios, de equipos modernos, de mantenimiento de los mismos y de pedagogía docente, también señalan que presuntamente hayan casos de Violencia Basada en Género.



El jueves iniciaron unas mesas de diálogo con los decanos y con el equipo administrativo, financiero y de planeación de la institución, a las cuales el rector Ivaldo Torres Chávez no ha asistido porque sostiene que “los jóvenes no me han solicitado que esté presente, asumo que muy pronto tendremos que hacer una mesa de trabajo con el Consejo de Facultad, en los que necesariamente asistiré”.

En cuanto al estado físico de la Universidad de Pamplona, Torres mencionó que “todas las instalaciones están en buen uso, teniendo en cuenta que tienen una edad: muchas fueron construidas en el año 2000, otras en 1990. Las nuevas, que son las que hemos hecho durante esta gestión, son las que tienen un concepto modernista. En ese orden de ideas, las que vienen con una edad se encuentran en recuperación: hemos hecho la recuperación vigente del mantenimiento que tiene que hacerse para estar en óptimas condiciones y en funcionamiento, y las nuevas, están próximas a ser utilizadas”.



EL TIEMPO le preguntó al rector sobre la condición de los laboratorios, los cuales este medio mostró a través de fotografías. El rector de la Universidad de Pamplona respondió “puede darse el caso de que un espacio tenga una edad, entonces se hace la recuperación, el mantenimiento físico como algo de pintura y en algunas ocasiones, humedad, lo habitual y normal que pueda tener un espacio como tal. Siempre tenemos un plan de contingencia para estos espacios, otros lugares estarán en óptimas condiciones porque se han recuperado y actualizado".



Y aseguró: "Yo no conozco la imagen que EL TIEMPO publicó, vi una imagen que pareciese que fuese de unos de los laboratorios que están en Ciencias Básicas. No sabría exactamente, no tengo el conocimiento exacto de ese punto que se publica. Si he preguntado a qué espacio corresponde pero no me han contestado, pero aseguro que hoy, nuestro porcentaje de laboratorios están en óptimo estado de uso, no descartamos el hecho de que es necesario de que algunos tengan que seguirse haciendo mantenimiento por la edad que puedan tener”.

Además de las quejas acerca de los laboratorios, los estudiantes han expuesto su molestia por la falta de insumos como reactivos y la antigüedad de los equipos que usan. Respecto a este punto concreto, Torres mencionó que desde la universidad “nosotros siempre amparamos la compra de reactivos año tras año para todos nuestros programas de Ciencias Básicas como bacteriología, microbiología y biología, entre otras”.



Igualmente agregó que “dentro de las quejas, cada programa ha tratado de pedir que se les actualice lo que se tiene en materia de laboratorio y espacios dedicados a las prácticas, eso involucra también a ingenierías y a todas las áreas del conocimiento. Cuantificamos financieramente cuál es el impacto y cuáles se pueden responder a corto, mediano y largo plazo”, cuando toca el tema de cómo han sido las dinámicas de las mesas de diálogo.



En concreto, las soluciones que el rector propone en dichos términos de tiempo son: “Las de corto plazo son compra de reactivos, actualización de software, llámese de equipos tecnológicos como computadores y calibraciones de equipos. Adecuaciones de los espacios físicos en materia de que el deterioro no avance más por el tema de la edad. A mediano plazo, reemplazar equipos que tienen una edad y tienen un costo importante, se tendría que programar y en la medida del próximo año ser adquiridos y hacer las compras. Dependemos de los procesos de autoevaluación de los programas y de mejoramiento para que nos sigan dando insumos”, le dijo a EL TIEMPO.

De acuerdo con Rojas, otra petición de los estudiantes es que se modifiquen los artículos 86 y 87 de la Ley 30, ya que los estudiantes solicitan más recursos para la universidad, a esto responde que “es algo que ya se nos sale de las manos” y añade que “nosotros dentro de las 33 universidades públicas, ocupamos el escaño 27 en la distribución de recursos del Estado”.

Estudiantes sostienen cartel en la entrada de la Universidad de Pamplona el 9 de mayo. Foto: Archivo particular

En las manifestaciones se han visto carteles de los estudiantes en los que piden la presencia de un delegado de la presidencia en las instalaciones de la institución. Ivaldo Torres Chávez, explica que “dentro de la composición de una universidad pública hay un órgano llamado Consejo Superior Universitario: dentro de sus miembros hay un representante del presidente de la república, así como del Ministerio de Educación y delegado de la gobernación de Norte de Santander. Los estudiantes no han solicitado la presencia de ellos. Si piden la presencia de un agente externo, depende de la disponibilidad de esa persona o funcionario con la finalidad que ellos consideren pertinente”.

Han ocurrido una serie de actos presuntamente violentos en el marco de las manifestaciones. Sin embargo, los estudiantes señalan a terceros como los responsables debido a que ellos afirman que sus manifestaciones han sido pacíficas. El rector reconoció que las dinámicas de los estudiantes “son ejercicios abiertos, dispuestos a una discusión argumentativa” y agregó que “ han ocurrido, dentro de esas dinámicas, la injerencia de terceros que no se han identificado. En una de las asambleas, apareció alguien tirando unas papas bombas y hasta el momento no hemos podido identificar quién lo hizo. Hay una denuncia propia de los estudiantes rechazando ese acto, y nosotros como institución los respaldamos”.



Finalmente, dijo que desconocía hasta qué fecha serían las mesas de diálogo pues la institución necesitaba tiempo “para manejar el proceso y hacer una catarsis”.



María Isabela Durán San juan

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

