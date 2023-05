El Foro Económico Mundial ha reportado en informes como 'El futuro del empleo' que la adopción tecnológica por parte de las empresas transformará las tareas, los trabajos y las habilidades para el 2025.



En el mismo documento se detalló que el 41 por ciento de las empresas encuestadas planea expandir su uso de contratistas para trabajos especializados en tareas y el 34 por ciento planea expandir su fuerza laboral debido a la integración de tecnología.



A pesar de las grandes oportunidades que se encuentran para ingresar a nuevos empleos, América Latina está ranqueada como la región con la brecha de habilidades laborales más amplia del mundo.



De hecho, 3 de 4 empresas afirman que tienen dificultades para encontrar a los empleados con las habilidades necesarias para sus vacantes.

Una de las industrias en donde la necesidad es mayor es en la industria de la tecnología de la información, (TI), en donde se estima que habrá grandes oportunidades laborales en el área digital a nivel global, pero en la actualidad el 76 por ciento de las empresas reportan dificultades para encontrar empleados con las habilidades duras y blandas necesarias, como reporta Man Power Group.



Algunas de las competencias digitales más requeridas

Los especialistas en Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning son perfiles muy cotizados. Foto: 123rf

Entre las habilidades duras más demandadas, de acuerdo con Next U y un estudio de PageGroup se encuentran:



1. Desarrollo de software.



2. Conocimiento avanzado de los lenguajes de programación Python, Java y JavaScript.



3. Uso de la herramienta de análisis de data SQL.



4. Cloud Computing



5. Conocimientos de finanzas y operaciones



6. Manejo de Big Data



7. Conocimientos en ciberseguridad



La mayoría son necesarias en la industria de TI que ha avanzado de forma acelerada en las últimas décadas, y la fuerza laboral no ha podido seguir el ritmo en términos de conocimientos.



De hecho, un estudio del Foro Económico Mundial sobre recapacitación de la fuerza laboral indica que uno de cada cuatro adultos piensa que sus habilidades no son las adecuadas para su trabajo actual.



Otra habilidad necesaria para que una empresa pueda competir a nivel global es el conocimiento del inglés.



“Los expertos en tecnología son actualmente los profesionales más demandados, por lo que, además de captar el mejor talento, resulta fundamental disponer de una buena estrategia y plan de acción para retenerlo. Esto se consigue con un liderazgo correcto y otros beneficios como planes de formación continua, flexibilidad, implicación en proyectos atractivos, una cultura empresarial socialmente responsable, etc.", aseguró Carolina Chaves, Executive Manager Information Technology de Page Consulting al portal especializado El Empleo.

Formarse en este tipo de habilidades puede ser beneficioso para aquellas personas que buscan insertarse en el mundo laboral formal, pues aunque existen temores en algunas profesiones sobre las consecuencias de la digitalización, sin duda, van han ido surgiendo nuevos cargos.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

