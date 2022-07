Luego de la controversia desatada por la invitación del designado ministro de Educación, Alejandro Gaviria, para que los colegios den a conocer a sus estudiantes los resultados del informe de la Comisión de la Verdad, el presidente electo, Gustavo Petro, resaltó la necesidad de dictar en los colegios públicos la cátedra de Historia.



Así lo expresó Petro: “Lo que yo le he pedido al ministro de Educación entrante es que la cátedra de Historia se vuelva a dar en los colegios públicos de toda Colombia”.



(Lea también: Gaviria responde a polémica sobre informe de Comisión de la Verdad en colegios).

Y agregó: “Conocer la historia es esencial, nos guste o no nos guste lo que haya pasado. Lo primero que hay que lograr es que la gente conozca su historia, porque eso es lo que permite no repetirla en los aspectos más negativos. Indudablemente, nuestra historia ha sido la historia de la violencia”.



Por su parte, el ministro Gaviria destacó: “Todas las naciones necesitan un relato. Y ese relato en un país como Colombia, con una historia trágica, de sufrimiento humano, debe ser incluyente. Eso es lo que se llama reconciliación. Y las escuelas tienen que ser protagonistas de este proceso”.



(Además: El Sena tiene más de 22.000 cupos para formación virtual).



A propósito, cabe recordar que desde el año 1984, en el gobierno de Belisario Betancur, la materia de Historia dejó de dictarse en el país, y en cambio parte de este contenido se vinculó a la materia de Ciencias Sociales.



Con la Ley 1874 de 2017 se ordenó de nuevo la creación de dicha cátedra y se dio un plazo de dos años para reglamentarla y que empezara a dictarse, plazo que se cumplió en 2020.



Pese a ello, a la fecha no se ha reglamentado y por tanto no se ha comenzado a dictar en las aulas. Sin embargo, ayer el Ministerio de Educación presentó avances en el tema al presentar el documento ‘La enseñanza de la historia de Colombia, ajustes posibles y urgentes para la consolidación de una ciudadanía activa, democrática y en paz’, elaborado por la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia de Colombia.



Este documento que construyó la Comisión por más de dos años contiene las recomendaciones para la actualización de los lineamientos curriculares de Ciencias Sociales con énfasis en historia, en cumplimiento de la Ley 1874 de 2017.



(Lea también: Menos de la mitad de los que inician bachillerato llegan a 11.º a tiempo).



Ante esto, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, aplaudió el trabajo de la comisión: “Destacamos el trabajo articulado y en equipo de la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia, pues le permitirá al país generar reflexiones necesarias en los establecimientos educativos y en la sociedad en general sobre la manera como se enseña historia, los sucesos abordados, la formación de los docentes y la articulación de la educación con las diversas dinámicas cotidianas que se desarrollan a lo largo y ancho del país”.



Dicho documento ahora iniciará una etapa de socialización, tras lo cual se establecerán, en conformidad con la mencionada ley, “los lineamientos curriculares de ciencias sociales con la historia de Colombia como disciplina integrada para que cada establecimiento educativo organice, a partir de los lineamientos, los procesos de evaluación correspondientes a cada grado”.



Para lograr este trabajo documentado se contó con la participación de diferentes actores académicos, sociales y educativos a través de 30 sesiones tanto presenciales como virtuales.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

