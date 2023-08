"El sector educación tuvo una asignación de 57 billones de pesos, la partida más alta en el presupuesto nacional e históricamente el presupuesto más alto de la educación en Colombia", esta fue la evaluación que hizo el presidente Gustavo Petro sobre los avances que se han conseguido en este campo dentro de su discurso este 7 de agosto.



"Cuando hemos privilegiado más comprar el revolver que el libro el resultado que hemos tenido en la sociedad colombiana no es más que no hay tantos conocimientos como quisiéramos y si muchísimos muertos que no quisiéramos, la mayoría jóvenes, por eso este Gobierno invierte en la universidad, los libros y la educación", reflexionó el mandatario sobre estas cifras.

Con un total de $56,5 billones, educación fue el sector que mayor representatividad tuvo en el Presupuesto General de la Nación 2023, seguido por la salud con $49,0 billones, mientras que defensa quedó en tercer lugar.

Aunque de por sí ya era el de mayor asignación en el país desde el Gobierno pasado (49 billones de pesos para la vigencia 2022), sí fue uno de los sectores en los que más se destacó el aumento de recursos, con una suma de $7,5 billones.

Considerando que la mayor adición presupuestal fue para inversión, expertos consultados por EL TIEMPO en su momento calificaron esto como algo positivo, dado que, de acuerdo con el Observatorio de gestión Educativa de la Fundación Empresarios por la Educación, el 89 por ciento del presupuesto en educación estaba atado a funcionamiento y solo el 11 por ciento se invierte en infraestructura y programas sociales.

En materia de educación, el presidente Petro también se refirió en su discurso a sus intenciones de fortalecer el sistema de educación superior "para garantizar la gratuidad, el acceso equitativo y de calidad".

"Se están construyendo consensos en torno a la reforma integral a la Ley 30 de 1992 y la Ley Estatutaria mediante la cual se busca asegurar el derecho fundamental a la educación superior en Colombia", manifestó el presidente.

Además señaló que en el 2022 se consiguió el número de matrículas en educacion superior más alto de la historia del país y que han solicitado que se presente un proyecto de ley en el que el Consejo Nacional de Juventud no sea un órgano consultor sino que cuente con poder real para la toma de decisiones.

Efectivamente, el número de estudiantes en la educación superior volvió a aumentar por segundo año consecutivo, llegando a un total de 2’466.228 alumnos para el año 2022, siendo con este, además, la cifra más alta que haya registrado el sistema, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) del Ministerio de Educación.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

