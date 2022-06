El presidente electo, Gustavo Petro, lleva menos de una semana de haber ganado las elecciones y ya ha dejado ver varios de sus planes a ejecutar una vez tome posesión del cargo el próximo 7 de agosto.



Uno de los casos más recientes tiene que ver precisamente con crear una "sociedad del conocimiento", lo que implica un impulso al sector educativo, uno de los que representan más grandes desafíos, y que en campaña tomó como una de sus banderas, en especial en lo que respecta a aumentar la cobertura en educación superior.



Lea también: Los desafíos en materia de niñez y juventud para el próximo gobierno

Ante esto, por medio de su cuenta de Twitter, pidió a los gobiernos locales alistar predios que puedan ser usados para infraestructura educativa: “Le solicito a los alcaldes y gobernadores del país alistar lotes con títulos saneados para construir las sedes universitarias y colegios universidades que sustentarán la infraestructura de una sociedad del conocimiento”.



El anuncio ya fue contestado por algunos gobernantes, como el caso de Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, quien señaló: “Señor presidente, tenemos listo el proyecto que hace al Instituto Popular de Cultura una Institución Universitaria de las Artes Populares. Y el lote para construir la Central de Universidades en el oriente de Cali. Cuente con nuestro esfuerzo para convertirnos en potencia de la vida”.



De esta forma, Petro espera poder utilizar estos lotes que ya estén sin ningún problema legal de por medio, para construir las nuevas sedes educativas, que serán principalmente universidades, lo que permitiría aumentar los cupos.



Lea también: ‘El inglés en los colegios no debe ser una o dos horas a la semana’

¿En qué consiste el plan de ‘sociedad del conocimiento’?

Todo esto con el fin de promover una política de “sociedad del conocimiento”, que hace parte de su propuesta de educación pública, gratuita y de calidad para niños, niñas y adolescentes.



De acuerdo con el programa de gobierno presentado por el presidente electo, “esto implicará que, para la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud, fortalezcamos el sistema de educación público, desarrollemos un sistema nacional de cuidado y garanticemos trabajo digno y decente para madres comunitarias, cuidadoras y maestros y maestras y para todos los trabajadores del sistema educativo”.



La principal propuesta en este sentido tiene que ver, precisamente, con la educación superior (aunque también tiene iniciativas en primera infancia). Para ello, en primer lugar, busca generar un mejor tránsito de los estudiantes de grados décimo y once hacia la universidad, punto que ha sido considerado como fundamental por organizaciones como el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana.



A propósito, cabe recordar los datos dados por los diferentes observatorios de educación del país, que en plena campaña electoral pidieron a los entonces candidatos poner atención a la siguiente realidad del país: actualmente en Colombia cerca de la mitad de los estudiantes que entran a primero de primaria, no logran terminar su bachillerato. De los que sí logran, solo el 40 por ciento hacen un tránsito inmediato a la universidad.



Lea también: Profesores provisionales son la tercera parte de la planta docente del país

"Creo que es más urgente garantizar que todos los jóvenes terminen el colegio. ¿Podemos pensar en educación superior gratuita si la mitad de los jóvenes ni siquiera termina su bachillerato?” FACEBOOK

TWITTER

Así mismo, Petro asegura que buscará que todos los jóvenes, de manera progresiva, puedan acceder a educación pública y gratuita, para lo cual se debe fortalecer la red de universidades públicas, el Sena y los colegios de educación media.



Y para lograrlo, reconoce que “Esto implica elevar históricamente el presupuesto público para todo el sistema educativo en particular para la educación superior, ampliar y mejorar la infraestructura, la conectividad, fortalecer las condiciones de formación, actualización y trabajo del personal docente, la matrícula gratuita, el fortalecimiento de las políticas de bienestar estudiantil y de protección social de las familias”.



Ahora bien, esta tarea no resultará nada sencilla, en especial porque actualmente la educación es el sector con mayor participación del Presupuesto General para la Nación, con 49 billones de pesos. Lo que propone Petro es, precisamente, ampliar aún más ese presupuesto, lo cual es necesario, de acuerdo con expertos, pero también muy complicado, ya que requerirá no solo voluntad política sino una consecución de recursos muy elevada.



Varios analistas consultados por EL TIEMPO concordaron en la necesidad de aumentar el presupuesto. Y es que mientras que al año el país gasta por estudiante en promedio 2.407 dólares, los países que integran la Ocde invierten 10.437 dólares, es decir, 4,3 veces lo de Colombia. Y pasa lo mismo si se compara con otros países de la región, como Chile (6.605 dólares), Costa Rica (5.666 dólares) y México (3.233 dólares)



Para llegar a los niveles de la Ocde –explica Diego Sánchez, coordinador de Análisis de Datos de la Fundación Empresarios por la Educación y director del Observatorio de Gestión Educativa– debemos primero ver cómo promover el recaudo, pero también qué hacen otros países. Por ejemplo, sería útil estudiar por qué un país como Chile, con un recaudo menor de Colombia en cuanto al porcentaje del PIB, destina el 5,4 por ciento del mismo a la educación y nosotros solo el 4,14 por ciento”.



Lea también: Comida chatarra: etiquetado no será reglamentado en el actual gobierno



Pero también se debe contemplar una redistribución de las finanzas del sector, dado que en la actualidad el 89 por ciento de los 49 billones de pesos se destinan a gastos de funcionamiento y apenas el 11 por ciento a inversión.



Sin embargo, para Ricardo Rodíguez, lograr una política real de “sociedad del conocimiento”, pasa por poner primero atención a la primera infancia y a la educación básica y media.



“La educación superior ya es la de mayores recursos y aumentó en los últimos años, mientras que la primera infancia viene bajando en su participación del presupuesto. A esto se le debe poner atención, porque en Colombia apenas la mitad de los menores que entran al colegio logran graduarse de bachilleres. Creo que es más urgente garantizar que todos los jóvenes terminen el colegio. ¿Cómo podemos pensar en educación superior gratuita y universal si la mitad de los jóvenes ni siquiera termina su bachillerato?”



REDACCIÓN EDUCACIÓN

- ¿Quiere estudiar en España? Estas becas pueden ser de su interés



- ¿Cuánto vale ir a las mejores universidades del mundo en pesos colombianos?



- Google tiene cursos gratis: así puede acceder a ellos