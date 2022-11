Tras una reunión de varias horas entre el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y 122 rectores de diferentes universidades privadas del país, las partes llegaron a consenso 'casi mayoritario' en el que el alza de las matrículas no debería superar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que de acuerdo con el Dane para el mes de octubre tuvo una variación anual del 12,2 por ciento.



"Llegamos a un acuerdo sobre el tema de las tarifas de las matriculas 'casi mayoritario' para que los incrementos para el año 2023 no superen el IPC registrado el 31 de octubre de este año (12,2 por ciento)", señaló el ministro.



Sin embargo, el ministro Gaviria explicó que algunas universidades pesé a que se mostraron de acuerdo con la medida, advirtieron que la última decisión está en manos de cada Consejo Superior, por lo que no pueden anunciar una reducción a los precios ya establecidas hasta el momento.



Entre ellas se encuentra la Javeriana y los Andes, instituciones en donde se ha presentado mayor malestar por parte de la comunidad estudiantil, la cual ha protagonizado manifestaciones durante la semana.



De esta manera, en caso de no concretarse una reducción en el costo actual de las matrículas -cuya alza en el caso de la Javeriana fue el 13,9 por ciento y en el de los Andes del 12, 8 por ciento (valores por encima del IPC)-, estás deberán justificar estos incrementos ante el Ministerio de Educación.



Al respecto, Gaviria explicó: "Si alguna excepción se da, lo que debe hacer el Ministerio de Educación es analizar si las justificaciones que entrega una universidad en particular, que van a ser muy pocas, son acordes a los propósitos sociales que tenemos".



Y es que, de acuerdo con la regulación actual, explicada por el ministro, las universidades se encuentran en un sistema de autonomía vigilada por el Ministerio, en el que son libres de establecer el incremento en los precios de matrículas, siempre y cuando no supere el IPC.



Sin embargo, hay excepciones en las que las instituciones pueden superar este tope, pero para ello deben justificar estas alzas ante Mineducación, entidad que determinará si estos aumentos se justifican o no. El plazo para entregar estas explicaciones es hasta el 15 de diciembre.



El ministro Gaviria declaró que, en caso de que no se considere que se justifican estas alzas, se tomarán medidas administrativas aún por determinar.



REDACCIÓN EDUCACIÓN