Gobierno y Fecode llegan a acuerdo parcial sobre regreso a clases

La Federación Colombiana de Trabajadores (Fecode) anunció que llegó a un acuerdo parcial sobre el regreso a clases presenciales con el Ministerio de Educación.



Sin embargo, el magisterio asegura que si bien este acuerdo implica que volverán a clases presenciales, no se cumplieron con sus peticiones y exigencias, e insiste en que no están las condiciones para el retorno a las aulas de manera segura.



Así lo señaló la federación por medio de un comunicado: “Luego de muchas discusiones, consolidamos un acuerdo en este aspecto. Pertinente aclarar y precisar que no fue posible concretar todos los requerimientos y exigencias para el retorno gradual y seguro a la escuela de la presencialidad. Nos vimos obligados, independientemente del acuerdo establecido, a dejar una constancia como federación”.



En dicha constancia, Fecode sostiene que para el retorno no se está teniendo en cuenta la realidad del país respecto a la propagación del virus, y continúa señalando que las instituciones educativas no están en condiciones óptimas para la prestación del servicio educativo.



Al respecto, el sindicato de maestros expresó: “Hemos insistido en esta mesa de negociación en la necesidad de establecer unos porcentajes de los indicadores de bioseguridad, entre esos la ocupación de camas UCI, positividad e índice de propagación, que permitan determinar de manera objetiva la situación epidemiológica y la decisión de convocatoria o no a la presencialidad en cada caso”.



Y agregó: “Responsabilizamos al Gobierno Nacional de la definición por fuera de la realidad existente en esta materia en cada región y el grado de afectación a la salud y la vida de la comunidad educativa”.



Así las cosas, Fecode sostiene que corresponde a las filiales verificar que las condiciones requeridas para el regreso a la presencialidad se cumplan en cada escuela, colegio e institución educativa.



Pese a ello, cabe recordar que los ministerios de Educación y Salud emitieron los lineamientos para el regreso a la presencialidad, los cuales incluyen una serie de medidas para garantizar la salud de docentes y estudiantes.



De esta forma se publicaron nuevos protocolos de bioseguridad que incluyen un metro de distancia en los salones, limpieza y desinfección de espacios, lavado de manos, ventilación, evitar aglomeraciones en la entrada y salida, entre otras recomendaciones.



Estos protocolos deben ser de obligatorio cumplimiento en las instituciones, y se establecen algunas excepciones, como el que no se pueda garantizar la distancia de un metro en los espacios, en cuyo caso se pasaría a un sistema de alternancia, o modelo híbrido que combina la presencialidad con el trabajo en casa.



Cabe recordar que la presencialidad en los colegios del país debe dar inicio tras el periodo de vacaciones de mitad de año tanto en instituciones públicas como privadas, por lo que todavía hay regiones en medio de receso, razón por la que no han vuelto a clases.



Estos procesos se han llevado a cabo ya en regiones como Bogotá, Chocó, Antioquia, Caldas, Guaviare, Quindío, San Andrés, entre otras.



