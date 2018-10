Tras 6 horas de reunión, Gobierno y estudiantes no llegan a acuerdo

Luego del encuentro entre voceros de las organizaciones Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (Unees), Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) y la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles Colombianos (Fenares), y el viceministro de educación Luis Fernando Pérez, las partes no llegaron a ningún acuerdo.

Alejandro Palacios, presidente de Acrees, explicó que se levantaron de la mesa porque “el Gobierno no tiene la voluntad política” para solucionar la crisis en la educación pública superior.



“Por más de seis horas, los estudiantes y profesores le propusimos al viceministro que para salir de esta crisis conformáramos una mesa de negociación y un cronograma de actividades, pero él fue enfático en decir que aún no, que por el momento hay que escuchar y no negociar. El Gobierno quiere una vez más construir una propuesta de política de educación superior a espalda de la ciudadanía”, señaló Palacios.

Luego de más de 5 horas de diálogo entre estudiantes, profesores y el gobierno, en donde presentamos múltiples propuestas para avanzar, quedó claro que el gobierno nacional no quiere negociar e ignora nuestras exigencias. ¡Nos vemos en las calles el 31! #SOSGobiernoNoNegocia pic.twitter.com/UylRMlluK2 — ACREES (@ACREESCOL) 26 de octubre de 2018

La reunión fue a puerta cerrada y solo se le permitió el ingreso a un número determinado de voceros por cada movimiento estudiantil. “Nosotros sostenemos la idea de negociar, pero nos queda muy complicado si el Gobierno ignora nuestras exigencias. Por eso decidimos pararnos del espacio y convocar a una movilización masiva el 31 de octubre”, añadió el estudiante.



Según los voceros que estuvieron en la reunión, se plantearon más de cinco propuestas para crear una mesa de negociación. Es probable, según el presidente de Acrees, que ambas partes se vuelvan a reunir el 30 de octubre.



Al encuentro no asistió la ministra de Educación María Victoria Angulo.

