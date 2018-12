'Estamos cerca de lograr un acuerdo': Álex Flórez, líder estudiantil

Se cumplen dos meses del paro nacional y Gobierno y estudiantes todavía no han encontrado una salida que permita reactivar las actividades académicas en 26 de las 32 universidades públicas del país.



Hasta el momento, algunas instituciones públicas han planteado la posibilidad de retomar las clases en la cuarta semana de enero 2019. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Bogotá, y la Universidad Pedagógica informaron que el semestre iniciará el 21 de ese mes.



Sin embargo, la situación para los rectores es alarmante por los altos costos que acarrea el paro estudiantil. De acuerdo con Ricardo García, rector de la Universidad Distrital, la institución pierde 1.000 millones de pesos semanales por el cese de actividades.

Mientras tanto, la ministra de Educación María Victoria Angulo, y líderes estudiantiles se han sentado en la mesa de negociación en más de 10 ocasiones para encontrar un acuerdo que permite retornar a la normalidad académica.



Pese a que todavía no hay un consenso para la base presupuestal de la instituciones de educación superior, los jóvenes afirman que "se han logrado avances significativos".



Álex Flórez, líder estudiantil y quien ha sido la cara visible del paro nacional, habló con EL TIEMPO sobre los consensos que se han pactado con el Gobierno Nacional.



Flórez, egresado no titulado de Derecho de la Universidad de Medellín y estudiante de quinto semestre de Ciencia Política de la misma institución, aseguró que "están muy cerca de lograr un acuerdo".



¿Cuáles son los consensos más importantes que han logrado con el Gobierno?



El primero es lo referente a los profesores y a su situación tributaria. El detonante del paro nacional fue una asamblea de la Universidad de Antioquia en donde se reclamaba por el detrimento de los salarios de los profesores generado posterior a la reforma tributaria del año 2016. Con esta medida, los docentes pasaron de tributar un promedio de 1 o 1,5 salarios mensuales al año, a declarar 2 o 3 salarios mínimos anuales. Entonces, al consenso que se llegó con el Gobierno Nacional fue que en la Ley de financiamiento quedará expresado que los profesores van a retomar la situación tributaria que tenían anterior al año 2016.



El segundo acuerdo se relaciona con las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. Son 29 instituciones que no tienen carácter universitario y que son públicas, pero que han sido históricamente despreciadas o vistas de baja categoría por el Estado y la sociedad colombiana. A estas instituciones se les hacían las mismas exigencias que a las universidades públicas, pero no reciben ningún tipo de recursos de parte del Gobierno, sino que dependen de las gobernaciones y municipios. El acuerdo es que se va a crear base presupuestal a estas instituciones y van a comenzar a recibir recursos de la Nación. Esto era uno de los asuntos pendientes luego del acuerdo entre el Sistema Universitario Estatal y el presidente Iván Duque.



El otro pacto está relacionado con el descuento electoral. Cada vez que una persona vota y estudia en una institución técnicas y tecnológica, se le hace un descuento en la matrícula. Esa deducción se reintegra por parte del Gobierno en un 73 por ciento, pero solo en las universidades públicas y a las 29 instituciones técnicas no se reintegra ni un solo peso. El pacto será que ahora esos centros educativos se les devolverá hasta el 100 por ciento.



El cuarto acuerdo es que la mesa de negociación será de largo aliento y no se termina con el levantamiento del paro. El Ministerio de Educación emitirá una resolución para seguir discutiendo una reforma de largo aliento a la política educativa.



Por último, pero no menos importante, hay consenso en cuanto es necesario una reforma al Icetex.



¿En lo referente al presupuesto de regalías también hay consenso?



El agradecimiento es a los gobernadores, porque la Federación Nacional de Departamentos en una comisión encabezada por el gobernador de Boyaca, Carlos Amaya, llegó a la mesa y generamos una serie de acuerdos. Salió un articulado que establece que esos recursos de excedentes de regalías se destinarán 2 billones a la educación. Se asignará 500.000 millones para educación básica y media; y 1,5 billones de pesos para la educación superior. En ese sentido, se creó una mesa técnica para que la aplicación de esas regalías se destine de manera equitativa entre las 61 instituciones de educación superior.



¿Cuál sería el acuerdo que contemplarían ustedes para levantar el paro nacional?



Hemos sido muy claros al expresarle al Gobierno Nacional que sin recursos a la base presupuestal no existe la posibilidad de levantar el paro. Recientemente, el Ministerio de Educación presentó una segunda propuesta que en este momento estamos analizando.



¿De qué propuesta estamos hablando?



Se plantea un aumento en el presupuesto de 3,5 por ciento sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el 2019, 4 por ciento para el 2020, 4,5 por ciento para el 2021 y 4,65 por ciento para el 2022. El esfuerzo que se está realizando es muy importante, pero siguen siendo recursos insuficientes para el sostenimiento del sistema. El Sistema Universitario Estatal (SUE) ha sostenido que el déficit histórico de las instituciones es de 4,65 por ciento por encima IPC.



En ese sentido, logramos llegar por lo menos a la cifra del SUE del déficit histórico para 2022. Sin embargo, el hueco se seguirá abriendo. Son importantes los recursos que se han logrado, pero se debe aclarar que el 4,65 por ciento no permite ni siquiera mejorar en términos de avance de las universidades, sino simplemente detener el déficit.



Nosotros en la mesa de negociación no tenemos la potestad de levantar el paro. Luego de llegar a un acuerdo se lo presentamos a cada una de las asambleas estudiantiles y los invitamos a que lo evalúen. Profesores y universitarios determinan si ese pacto es suficiente para levantar el cese de actividades.



El 12 de diciembre vuelven a la mesa de negociación ¿están cerca de un acuerdo para la base presupuestal?



Yo creo que estamos muy cerca. Hemos logrado avanzar de manera significativa dentro de las negociaciones. La movilización estudiantil y profesoral ha demostrado una gran fuerza. Yo creo que los acercamientos y consensos cada vez son mayores y estamos muy cerca de lograr un acuerdo.



Con dinero para la base presupuestal, las instituciones pueden pagar los servicios, la seguridad, formalizar a los profesores y en general para su sostenimiento. Le hemos dicho a la ministra de Educación que ha puesto mucha plata para inversión, es decir, para construir edificios, pero no hay dinero para mantenerlos.



¿Planean nuevas movilizaciones para el 13 de diciembre?



Es una posibilidad que se está contemplando y estaremos evaluando en los próximos días.



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

@penacamilo

campen@eltiempo.com