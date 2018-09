El Gobierno confirma que está trabajando en un nuevo Ser Pilo Paga

Durante el debate del presupuesto nacional de 2019 que se realizó ayer en el Senado de la República, María Victoria Angulo, ministra de Educación, reveló cuál será el plan del Gobierno Santos para incentivar la educación superior en el país.

¿El programa ser Pilo Paga se acaba?



La Ministra aseguró ayer que se encuentra trabajando en la creación de un nuevo programa que se centrará en el fortalecimiento de la educación pública. Los detalles de esa nueva iniciativa se conocerán en octubre, según informó la ministra en W Radio.



¿Qué pasará con los jóvenes que se benefician actualmente del programa?



Angulo fue enfática al informar que los cerca de 40.000 beneficiados del programa Ser Pilo Paga no perderán apoyos y que el Gobierno les garantizarán sus estudios hasta que culminen.



¿En qué se centrará la nueva iniciativa?



La gran apuesta será la educación pública. "Es pertinente aclarar que por el momento estamos diseñando otra iniciativa, la cual será promovida por el presidente Iván Duque. Se tendrán en cuenta no solo programas de mérito sino también le apuntaremos a la equidad y a fortalecer la educación pública; ese será nuestro foco", aseguró la ministra de Educación.



¿Cuáles serán las características del nuevo programa?



La jefe de la cartera de educación dijo en la W Radio que se tendrá en cuenta, como se venía haciendo, los jóvenes con mejores resultados. También, aseguró que el nivel socioeconómico no podrá determinar las oportunidades. La gran diferencia frente al programa Ser Pilo paga será entonces el enfoque en la universidad pública, pues el 79 por ciento de los beneficiaros de la iniciativa del último cohorte estaban en la educación privada.



¿Hay un déficit de dinero en Ser Pilo Paga?



La jefe de la cartera también reconoció que Ser Pilo Paga tiene un déficit de 2 billones de pesos y que están buscando, junto con el ministerio de Hacienda, los caminos para obtener ese dinero.



"Esa deuda es hasta el año 2023 para que los jóvenes y sus familias culminen sus estudios (...). La educación superior del país se debe pensar en el colectivo. Un programa en donde toda la inversión que se hace en educación superior es casi del 50 por ciento al año para 50.000 jóvenes, pero hay otros miles que no tienen acceso, nos invita a reflexionar. Por eso hay que hacer un ajuste y entender cómo podemos fortalecer la educación pública, pensando en un esquema de inclusión", dijo Angulo en la W radio.



La ministra también explicó las causas del desfinanciamiento: "normalmente cuando se busca que un muchacho acceda a la educación superior se debe dejar financiado todo su proceso, es decir entre cuatro o cinco años. El programa (Ser Pilo Paga) daba cada año noticias de cuántos jóvenes ingresaban pero sin tener ninguna certeza presupuestal, sino lo que hacían era comprometer el futuro con recursos de los próximos gobiernos".



