Se lanzan ayudas para estudiantes de Educación para el Trabajo

El Ministerio de Educación anunció una nueva línea de créditos condonables para estudiantes en situación de vulnerabilidad de programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (carreras técnicas y tecnológicas), con el fin de que puedan continuar con sus estudios en el segundo semestre de este año.



Esta ayuda cubrirá de manera parcial o total el costo de la matrícula y los recursos para su financiación hacen parte del Fondo Solidario para la Educación, creado para atender la actual emergencia económica derivada de la pandemia del covid-19.(Lea también: Inscripciones abiertas para estudiar en el Sena)

Los apoyos están destinados a estudiantes de hasta 28 años de edad de estratos 1 y 2, cuyas finanzas se hayan visto afectadas por el impacto de la emergencia. Es importante señalar que los beneficiarios no deben ser usuarios de créditos con el Icetex.



De acuerdo con el Ministerio, estos recursos, que son administrados por el mismo Icetex, no requieren de un codeudor solidario para respaldar la deuda, y cubrirán hasta $ 1’000.000 del valor de la matrícula, dinero que se girará directamente a la institución.



Para que el crédito sea condonable en su totalidad, el principal requisito es que el usuario culmine por completo su proceso de formación. Una vez completados los estudios, debe presentar ante el Icetex una copia del certificado de aptitud ocupacional expedido por la institución educativa con un plazo de dos meses desde la expedición del documento.



Si estos requisitos no se cumplen, el usuario deberá pagar el valor del crédito más intereses en un plazo de 36 meses a partir de la finalización del proceso formativo o a la culminación de un periodo de gracia de seis meses, beneficio que puede ser solicitado por el estudiante.

¿Cómo acceder al beneficio?

Las personas interesadas en hacer parte de este programa de auxilios, tienen hasta el 17 de julio para inscribirse en el sitio web www.icetex.gov.co, dirigirse a la sección 'Estudiante' y elegir la opción 'Fondos en Administración - ICETEX'.



Allí, en la pestaña 'Programas especiales', encontrará la opción 'Línea de Crédito ETDH'. Una vez en este sitio, deben diligenciar el formulario de inscripción dispuesto en la convocatoria.



Entre el 21 y 30 de julio se realizarán las respectivas verificaciones de requisitos y calificación de las postulaciones. La publicación de los resultados de los estudiantes seleccionados se realizará el 3 de agosto.



Todo el proceso de legalización de la ayuda, una vez sea aprobada, se realizará de manera digital.



