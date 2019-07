Gobierno firma decreto que regula la calidad de la educación superior

El presidente Iván Duque y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, firmaron este jueves el nuevo decreto que regula, a partir del primero de agosto del 2019, la calidad de la educación superior en Colombia.



El documento, que se firmó en compañía de representantes de universidades públicas y privadas, recoge los aportes hechos por más de 600 participantes de 247 instituciones de educación superior, recopilados en 29 talleres realizados entre octubre de 2018 y junio de 2019.

"Lo que estamos haciendo acá es realmente trascendental e histórico para el país. Primero, quiero resaltar la calidad enfocada hacia el aprendizaje (...). Acá estamos alineado el propósito, no solo de enseñar, también de cómo aprende el estudiante y de qué manera se va a desenvolver. El segundo paso son las modalidades, pues ahora debemos ofrecerle a las personas la oportunidad de acceder a la educación digital desde cualquier parte", señaló Duque durante la firma del decreto.



El mandatario también se refirió a la educación dual (acciones que incentivan la formación y el empleo), un sistema que también está contemplado en el nuevo decreto. "La educación dual va a ser cada vez más importante en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. No se trata solamente de que yo llegue a una clase y me enseñen programación, sino cómo a partir de lo que voy recibiendo se pueda implementar. Otro reto enorme sobre el sistema educativo, pero que llega en buen momento con este decreto", añadió.

El decreto, por ejemplo, señala que las condiciones de evaluación de instituciones y programas se realizará de manera independiente en el proceso de registro calificado (verificar y asegurar las condiciones de los programas académicos), "donde no solo se evalúan las capacidades y procesos, sino los resultados académicos que vinculan el aprendizaje de los estudiantes", señala el Ministerio de Educación.

