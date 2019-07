Así son las nuevas escuelas de padres que plantea el Gobierno

El fortalecimiento e implementación de unas escuelas de padres en los colegios públicos y privados sería uno de los puntos de partida del Gobierno para promover mejores métodos de crianza y valores éticos en estudiantes.



Ese fue el anuncio que hizo el presidente Duque y que quedó a cargo de la ministra de Educación, María Victoria Angulo.

La jefe de la cartera de Educación le dijo a EL TIEMPO que esta iniciativa entraría en vigencia en el segundo semestre del año y que sería una vía para formar a estudiantes más “integrales”.



¿Qué son las escuelas de padres?

Se constituyen en una estrategia que busca orientar a las familias en relación con las prácticas de cuidado y crianza, en línea con las acciones educativas que adelantan las instituciones. Los contenidos que allí se desarrollan parten de un análisis realizado por el equipo de maestros y orientadores, el cual da respuesta a las situaciones que surgen en la interacción cotidiana de las familias con los niños, niñas y adolescentes.

La estrategia alianza familia y escuela responde a los compromisos que este Gobierno Nacional ha planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. Apoyaremos el rol de los padres en el desarrollo de los estudiantes a partir de temas como la primera infancia, los estilos de vida saludable y la definición de valores.

¿Por qué surge la idea de implementar esta estrategia en los colegios?

La formación de ciudadanos con competencias socioemocionales, valores y ética, comprometidos con el desarrollo de su comunidad, solidarios y respetuosos de la ley y de lo público constituye uno de los desafíos más importantes en este cuatrienio. Y esto es lo que el Mineducación promoverá a partir de la escuela de padres, en un trabajo colaborativo con las secretarías de educación, las instituciones educativas y las distintas organizaciones que representan a las familias y que han venido trabajando y aportando en esta materia.



Según la Ley 115 de 1994, conocida como ley general de educación, la familia es un actor clave que integra la comunidad educativa, y, por tanto, su vinculación a los procesos educativos tiene un lugar protagónico.

¿Cómo se van a implementar las escuelas de padres en los colegios?

Se trabajará con las secretarías de educación y las instituciones educativas para fortalecer los comités escolares de convivencia, posibilitar un mejor clima escolar, un mejor relacionamiento entre estudiantes, maestros y estudiantes, y entre las familias con el resto de la comunidad educativa.



Asimismo, se favorecerá el involucramiento parental y su corresponsabilidad con el proceso formativo, y el desarrollo integral de los estudiantes.



De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Educación tiene previsto construir de manera participativa, con los actores claves del proceso educativo, unas orientaciones pedagógicas para el fortalecimiento de la alianza familia y escuela, que estarán integradas por una batería de instrumentos que permitan identificar los intereses, saberes, inquietudes y necesidades de las familias en relación con el cuidado y la crianza de los niños, niñas y adolescentes.



Al tiempo, esta batería de instrumentos permitirá a las instituciones de educación identificar las estrategias y contenidos pertinentes con la realidad que vive la comunidad educativa.

¿Se implementará tanto en colegios públicos como en privados?



El Ministerio de Educación Nacional, como ente rector de la política educativa del país, brinda orientaciones tanto para la oferta educativa oficial y privada; en este sentido, las construcciones que se realizan están al servicio de todos los actores que integran el sistema educativo, teniendo en cuenta sus proyectos y su manual de convivencia.



El ministerio socializa estas orientaciones con la comunidad educativa y las secretarías de educación, quienes tienen un rol importante en la difusión e implementación de los documentos técnicos.



¿La Iglesia será partícipe de esta estrategia?



En el marco de la política de inclusión educativa trabajaremos desde el respeto por la diversidad y la construcción colectiva. Por eso es una prioridad trabajar de forma corresponsable con todas las familias, siendo respetuosos e integrando las distintas visiones desde la libertad religiosa y de cultos.



La implementación de la estrategia de alianza familia y escuela para la promoción del desarrollo y aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes supone un ejercicio participativo con todos los actores que integran la comunidad educativa.



¿Desde cuándo se piensan implementar las escuelas de padres?



La implementación de este proyecto, que suma a iniciativas que ya se vienen adelantando en las regiones, será en el segundo semestre del año, a partir de la recopilación de los fundamentos para la construcción participativa de orientaciones pedagógicas, y la validación del diseño metodológico que se propondrá en las instituciones educativas para su desarrollo, desde todas las secretarías de educación que tiene Colombia.

Los retos de la iniciativa, según los expertos

Ante la propuesta del gobierno de Duque para implementar unas escuelas de padres, este diario consultó a algunos expertos en la materia, quienes llamaron la atención en algunos temas claves como la falta de recursos, la vinculación obligatoria de los padres en las asociaciones escolares y la urgencia de estructurar unos programas integrales.



Carolina Piñeros, directora de la fundación Red Papaz, alertó que estos espacios muchas veces no están organizados bajo proyectos bien establecidos y lo que hacen es llevar a conferencistas que “terminan asustando a los padres, y estos a sus hijos, rompiendo cualquier posibilidad de diálogo entre ellos”, señaló.



Así mismo, Piñeros aseguró que aunque desde su organización han intentado llevar a cabo iniciativas en este sentido, se han encontrado con el obstáculo de que los colegios públicos no cuentan con presupuesto para las escuelas de padres.



“La propuesta del Presidente es necesaria, pero lo más importante es convertir esto en tareas operativas que les brinden herramientas a los padres y a los colegios para evitar el consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo”, dijo Piñeros.



Por su parte, Sebastián Barrientos, director Grasshopper International y expresidente de la escuela de padres del colegio The Columbus School, expresó que para que haya un mayor impacto de esta iniciativa es necesario que haya una vinculación obligatoria de los padres de familia a estos espacios.



“La asistencia y participación de los acudientes de los niños en estas escuelas todavía es muy baja, y por eso las que ya existen no tienen tanto impacto como se quisiera. En ese sentido, debería haber una norma que los vincule obligatoriamente”, puntualizó.

