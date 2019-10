Artículo sobre uso de recursos de universidades se eliminará: Gobierno

Luego de la polémica que se generó entorno al artículo 44, aprobado en la noche del miércoles durante el debate del Presupuesto General de la Nación para 2020, el Ministerio de Educación reitera que en ningún momento se pretendía utilizar los recursos de las universidades públicas para pagar las sentencias en contra de la Nación.

La cartera explica que ese artículo, incluso, ha estado presente durante los últimos 17 años en todas las leyes de presupuesto.



Explica, además, "que cada universidad pública como sucede en las demás entidades públicas dentro de los ejercicios presupuestales de cada vigencia, incorpore un rubro específico para el pago del contingente judicial, que siempre es financiado por Presupuesto General de la Nación".



El artículo, hay que recordar, indica que "en virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992".



Ese apartado, para los rectores, resultaba ambiguo y se podría prestar para malas interpretaciones.



"Ese artículo no es claro y lo que se intuye en la redacción del texto es que los recursos de educación pública, que han sido adquiridos con esfuerzo con movilizaciones durante el último año, serán la caja menor con la que se pagará muchas de las sentencias y fallos judiciales en contra del Estado. Ahí está la gravedad del asunto porque los recursos de las universidades públicas son sagrados", le dijo Jairo Torres a EL TIEMPO, director del Sistema Universitario Estatal y rector de la Universidad de Córdoba.



Ante esta interpretación y otras que han surgido en el sector de la educación superior pública durante los últimos días, el Ministerio de Educación informa que "con el fin de que no quede ninguna duda" y como lo ratificó el Ministro de Hacienda el pasado jueves, "el compromiso es eliminar el artículo".



"En ese sentido el Estado continuara como lo ha hecho todos los años destinando y girando los recursos del presupuesto nacional requeridos para el pago de la sentencias judiciales de las universidades. Es importante igual señalar que el artículo en mención de ninguna manera socavaba los recursos asignados a las universidades con base en la Ley o en el marco de los acuerdos, a la vez que no tenía como propósito el pago de fallos proferidos contra otras entidades del Estado, recordando que el artículo ha estado presente en todas las leyes de presupuesto", señala el Mineducación en un comunicado.



EDUCACIÓN