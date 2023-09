El Ministerio de Educación Nacional, el Icetex y la Central de Inversiones S.A. - CISA, anunciaron un plan de alivios para ayudar a los estudiantes beneficiarios de créditos educativos de los programas Ser Pilo Paga y el Fondo de Víctimas.



De esta forma, son cerca de 5.000 personas las que se verán beneficiadas de la medida, a quienes se les condonará hasta el 100 por ciento de su deuda.

Así lo explicó Nicolás Corso Salamanca, presidente de CISA: "Hemos venido trabajando en el diseño de una solución para miles de jóvenes beneficiarios del programa Ser Pilo Paga y del Fondo de reparación para el acceso, permanencia y graduación en educación superior para la población víctima del conflicto armado en Colombia".



Y agregó: "Los estudiantes de ese par de fondos accedieron a esos créditos condonables, pero no pudieron graduarse y, por eso, se endeudaron. El estudio de valoración nos dio la viabilidad de condonar la totalidad del capital y otros conceptos de la obligación a casi 5.000 jóvenes que además de la frustración por no terminar sus estudios superiores, quedaron con obligaciones millonarias con el Estado".



Por su parte, la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, indicó que "el Gobierno Nacional seguirá explorando esquemas de financiación adecuados a la capacidad de pago de los beneficiarios, así como mecanismos que permitan compensar incrementos en el índice de precios en periodos de alta inflación, haciendo uso de nuevas fuentes de financiación para la ampliación de cobertura".



Finalmente, Mauricio Toro, presidente de Icetex, mencionó: "Esta es una excelente noticia para las 4.983 familias, porque recorriendo las regiones del país y dialogando con nuestras comunidades encontramos que estos jóvenes no lograban pagar sus créditos y que tampoco cumplieron los requisitos para obtener la condonación.



Añadió: "Nos dimos a la tarea de encontrar los mecanismos de alivio económico para estos jóvenes y sus familias. La invitación a las personas que logran obtener créditos a través de los Fondos, administrados por Icetex, es a cumplir con el mérito de graduación para que les sea otorgada la condonación y así logren consolidar sus proyectos de vida sin comprometer su bienestar y sus condiciones económicas".

Cómo funciona la condonación

La condonación se aplicará, así:



Del programa Ser Pilo Paga:



• Para las personas víctimas del conflicto se les condonará el 100% del total de la deuda.



• Para las personas indígenas se les condonará el 100% del total de la deuda.



• Para las personas que se encuentren censadas en el SISBEN en los grupos A (población en pobreza extrema), B (población en pobreza moderada) y C (población vulnerable) se les condonará el 100 por ciento del total de la deuda.



• Para las personas que de acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES registren como graduados en una IES no acreditada en alta calidad o en el SENA se les condonará el 100 por ciento del total de la deuda.



• Para las personas que se encuentren en estrato 1 se les condonará el 90 por ciento del total de la deuda.



• Para las personas que se encuentren en estrato 2 se les condonará el 80 por ciento del total de la deuda.



• Para las personas que se encuentren en estrato 3 se les condonará el 70 por ciento del total de la deuda.



• Para las personas que se encuentren en estrato 4 se les condonará el 60 por ciento del total de la deuda.



• Para las personas que se encuentren en estrato 5 se les condonará el 50 por ciento del total de la deuda.



• Para las personas que se encuentren en estrato 6 se les condonará el 50 por ciento del total de la deuda.



Del fondo de víctimas



• Para la totalidad de personas beneficiarias se les condonará el 100% del total de la deuda.



