Gobernador de Antioquia propone integrar universidades con la ciudad

Luego de la polémica desatada frente a los hechos de orden público ocurridos la semana pasada en la Universidad de Antioquia y en los que el Esmad entró al campus de la institución en Medellín, el gobernador Aníbal Gaviria hizo una propuesta.

"Desde la gobernación de Antioquia hacemos la propuesta de avanzar en una acción hacia el concepto de 'univerciudad', es decir, integrar los campus de la Universidad de Antioqiua, de la Nacional y del ITM, con la ciudad y con las comunidades, como verdaderos espacios públicos", dijo Gaviria.



"Como sucede en muchos lugares del mundo -continuó- esperamos que estos sean espacios para la educación, la formación, la ciencia, la creatividad y el encuentro en el espacio público. Sabemos que no es una decisión fácil, pero con ella esperamos elevar la discusión para que sea propositiva, para que incluya los territorios de las universidades públicas y la intervención positiva y de todos los entornos alrededor de ellas".



Según dijo el funcionario, no se trata de una decisión que pueda implementarse de inmediato, sino que requerirá la participación de diferentes actores. Se espera, dijo, que esta alternativa, que fue discutida con el vicerrector de la Nacional, el rector de la UdeA y los de otras universidades incluya a los espacios físicos donde están las universidades, para que pueda haber una mayor circulación de toda la ciudadanía por ellos.



"Vamos, gradualmente e inteligentemente, a derribar esas cercas y esos muros que se han convertido en un obstáculo para la integración", agregó.



Gaviria agregó que la idea será planteada como un tema de análisis, de reflexión y consideración en el consejo superior de la UdeA y en otros espacios, incluido el próximo taller Construyendo País (que lidera el presidente Iván Duque) y que tendrá lugar el sábado en Apartadó.



"Estamos convencidos de que es una propuesta para crecer y para hacer avanzar la universidad publica, conservándola y fortaleciéndola", dijo el Gobernador, quien puso como ejemplo el museo de la Universidad de Antioquia que, aseguró, "tiene una impresionante riqueza para la ciudad, de categoría nacional e internacional, pero la ciudadanía general no puede acceder a él", dijo.



Redacción educación