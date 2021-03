Global Teacher Prize: Inicia la búsqueda del mejor docente del mundo

Hasta el próximo 30 de abril estarán abiertas las inscripciones para postularse al Global Teacher Prize , considerado el mayor reconocimiento en el mundo otorgado a profesores.



Se trata de un premio que es otorgado cada año por la Fundación Varkey, y que en años anteriores ya ha tenido a docentes colombianos entre los finalistas. El caso más reciente es el de la maestra bogotana Sindey Carolina Bernal, que el año pasado quedó entre los mejores 50 del mundo.



El galardón, que es otorgado en alianza con Unesco y entrega al ganador un millón de dólares, busca reconocer a docentes que destaquen por sus prácticas de enseñanza, la forma en la que abordan los desafíos locales, los resultados de aprendizaje demostrables, el impacto en la comunidad más allá del aula, su ayuda a los niños para convertirse en ciudadanos del mundo y su aporte para mejorar la profesión docente y el reconocimiento de organismos externos.



Cabe recordar que no solo los profesores pueden postularse por su cuenta, sino que también pueden hacerlo estudiantes, colegios u otros miembros de la comunidad que quieran dar a conocer su trabajo.



Así lo explicó Agustín Porres, director regional para Latinoamérica de Fundación Varkey: “Una vez más, estamos buscando a esos grandes docentes de América Latina y el mundo para reconocerlos por la enorme tarea que hacen. Agradezcamos su compromiso, su capacidad para confiar en los estudiantes y generar el deseo de aprender. Los docentes no sólo aprenden y enseñan, sino que inspiran la transformación del otro. Todos nosotros conocemos a un gran docente. Nominémoslos”.



De manera adicional, también se suma un nuevo premio, esta vez enfocado a estudiantes. Se trata del Global Student Prize, lanzado junto a Chegg.org, el cual premiará a alumnos que están teniendo un impacto real en el aprendizaje, las vidas de sus compañeros y de la sociedad en general.



El galardón está abierto a todos los estudiantes que tengan al menos 16 años y estén inscriptos en una institución académica o programa de capacitación y habilidades. Los estudiantes a tiempo parcial, así como los estudiantes inscritos en cursos en línea, también pueden participar del nuevo premio.



Quienes apliquen al Global Student Prize serán evaluados en función de su rendimiento académico, el impacto en sus compañeros, cómo marcan la diferencia en su comunidad y más allá de eso, cómo demuestran creatividad e innovación como ciudadanos globales.



Por su parte, Sunny Varkey, fundador de ambos premios, afirmó: “Ambos reconocimientos se han lanzado para resaltar la importancia de la educación a la hora de abordar los grandes desafíos que nos esperan, desde el cambio climático, hasta la creciente desigualdad y las pandemias mundiales”.



Y añadió: “Con los líderes mundiales ocupados en la tarea de mitigar esta terrible pandemia, los insto a que nunca olviden que solo dando prioridad a la educación podremos salvaguardar nuestro futuro. La educación es la clave para poder enfrentar el futuro con confianza”.



Los postulantes al Global Teacher Prize y al Global Student Prize pueden presentar sus postulaciones en www.globalteacherprize.org y la fecha límite hacerlo es el viernes 30 de abril de 2021.



La persona que los nomina al profesor o al estudiante deberá completar una breve descripción en línea. A continuación, se enviará un correo electrónico al profesor o alumno nominado para informarle que ha sido nominado e invitarle a postularse al premio.



Ambos premios conformarán en un primer momento una lista de finalistas del Top 50, y los finalistas del Top 10, después. Los ganadores de ambos premios serán elegidos por la Academia del Global Teacher Prize y anunciados en vivo en una ceremonia a fin de año.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

