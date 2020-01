Fundación Carolina potencia sus becas hacia las mujeres y Agenda 2030

Reducir la brecha de género y cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU son los principales retos de la última convocatoria de becas de la Fundación Carolina, con una cifra récord de 822, destinadas a estudiantes y profesores iberoamericanos.



"Nos preocupa la infrarrepresentación (de la mujer) en las áreas que se conoce como STEM (Ingeniería, Ciencias, Matemáticas y Tecnología)", afirma el director de la Fundación, José Antonio Sanahuja, para explicar la nueva convocatoria de becas de esta institución oficial española para el curso 2020-2021.

La Fundación Carolina, dedicada a fomentar las relaciones culturales y la cooperación educativa y científica entre España e Iberoamérica, convocó la cifra de becas más alta en sus veinte años de historia, para licenciados y profesores iberoamericanos, de España y de Portugal.



Las becas de la Fundación Carolina también pretenden facilitar la movilidad de estudiantes y profesores entre España e Iberoamérica. "Ahora hablar de movilidad no es solo que vengan a formarse aquí (España), sino que nuestros investigadores puedan ir a formarse allá (Iberoamérica)", afirma el director de la Fundación Carolina, quien reconoce que en Latinoamérica hay universidades "extraordinarias, de altísimo nivel".



En este vigésimo aniversario de la institución, su presidente considera que la relación entre España y América Latina tiene que ser "mucho más horizontal y simétrica, y por lo tanto, movilidad en las dos direcciones, en pie de igualdad".



Sanahuja destaca que el proceso de selección está basado "en el mérito y la capacidad, no hay cuotas nacionales", con lo que las becas "no son un objeto de negociación política" entre los gobiernos.



Más de 18.000 personas han disfrutado de las becas y programas de la Fundación Carolina desde que se pusieron en marcha. "Pertenecer a la Red Carolina es una gran oportunidad, pues la mayoría de sus miembros están ocupando en sus países posiciones destacadas", subraya.



Según la propia Fundación, el 93 % de los becarios están trabajando en su país de origen, el 51 % ha mejorado su estatus profesional y alrededor de un tercio ocupa cargos directivos.



En la convocatoria 2020-2021, se ofrecen 237 becas de postgrado, 96 de doctorado y estancias cortas postdoctorales, 61 becas de movilidad de profesorado y 302 de estudios institucionales. A éstas hay que añadir 126 renovaciones de becas de doctorado.

Sanahuja reconoce que desde hace un año realizan una "intervención expresa" para fomentar la participación de la mujer en las becas y programas que ofrecen. Cita como ejemplo el convenio firmado con la Secretaría General Iberoamericana (Segib), que incluye una reserva de becas para primar las áreas STEM y mujeres con un 60 %, a fin de "combatir de esa forma los desequilibrios".



Además, con uno de los patronos, la compañía Repsol, tienen un programa STEM exclusivamente para mujeres y se han comprometido también a mantener la paridad en otras actividades de la Fundación como mesas redondas, conferencias o publicaciones.



En cuanto al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, la oferta de becas se organiza en las áreas conocidas como las 5 P: personas; planeta; prosperidad; paz, justicia e instituciones; y partenariado y alianzas. En el apartado de paz, justicia e instituciones, se ofrece un programa de "becas institucionales" para candidatos seleccionados por instituciones latinoamericanas, destinadas a fortalecer las administraciones públicas de esos países.



Efe, Madrid