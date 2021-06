Fundación ayuda a estudiantes a obtener becas en universidades

La Fundación Elvia María ayuda a estudiantes de educación media (décimo y once) de estratos 1,2 y 3, en colegios públicos principalmente, a acceder a becas universitarias a través de la obtención de altos resultados en las pruebas Saber 11- Icfes.



El objetivo de esta iniciativa es que los estudiantes puedan contar con un refuerzo académico y orientación profesional para acceder a la educación superior.



El procedimiento consiste en seleccionar a los mejores estudiantes que se encuentren cursando los grados décimo y once para capacitarlos gratis en cursos intensivos para las Pruebas de Estado. Esto lo hacen a través de entidades especializadas que se ocupan de preparar a los mejores colegios del país.



Normalmente, entre los requisitos para acceder a las becas ofrecidas en las mejores universidades del país, coinciden un puntaje elevado en las pruebas Saber 11 Icfes y un registro en el Sisbén 4.



Gracias a los diferentes medios virtuales y a su plataforma www.becate.co, ha podido llegar a diferentes regiones del país en la búsqueda de jóvenes que deseen estudiar pero cuya situación socioeconómica no se los permite.





El proyecto, que tiene dos años de vigencia, ha logrado llevar a estudiantes a la Universidad Nacional, Universidad de los Andes, Universidad Distrital, entre otras instituciones de alta calidad.



La fundación manifiesta que algunos de los problemas que presentan los estudiantes interesados en aplicar a una beca es la poca información a la hora de llenar los formularios, la falta de orientación profesional y el descuido en los tiempos de los procesos, como la certificación del Sisbén. Por esta última, a 70 jóvenes se les fue retirada la beca de Generación Excelencia en la última adjudicación.



Por ello, a través de su plataforma, creada este año, quiere brindar toda la información que un estudiante debe saber para conocer las diferentes oportunidades que se ofrecen para estudiar en una universidad o institución académica, mediante becas.



Así pues, la fundación hace una invitación para que aquellas empresas y personas que deseen ser parte de la causa se unan para que así se puedan ver beneficiados más adolescentes con cursos de preparación, libros y herramientas que les permiten ganarse una beca. Los interesados pueden apoyar económicamente o también en forma de voluntariado ingresando a www.fundacionelviamaria.org.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Con información de la Fundación Elvia María

