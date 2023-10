Fundación Alejandro Ángel Escobar premió lo mejor de la ciencia

Los Premios Alejandro Ángel Escobar, los cuales reconocen las mejores investigaciones del país en ciencia y solidaridad, fueron entregados este miércoles en la noche en el Museo Nacional, en Bogotá, galardonando tres categorías: ciencias exactas, físicas y naturales; ciencias sociales y humanas; y medio ambiente y desarrollo sostenible. Adicionalmente, se otorgaron dos galardones en la categoría Solidaridad.

Así, dos investigaciones nacidas en la Universidad Nacional (Unal) fueron merecedoras de los premios de Ciencias exactas, físicas y naturales, y Medio ambiente. El primero fue recibido por el profesor Carlos Alberto Vargas Jiménez, del Departamento de Geociencias de la Unal, y su grupo de trabajo, por su investigación ‘Aportes al conocimiento de la estructura termal de la Tierra y algunas aplicaciones geotérmicas’.



Este estudio empleó mediciones geofísicas globales que permiten estudiar la estructura y composición de la Tierra para estimar las anomalías térmicas en los primeros 20 kilómetros de profundidad. El estudio fue publicado en revistas de alto impacto como Nature.



El profesor Vargas señaló: “Se cumplieron tres objetivos de impacto global: primero, se propuso una nueva manera de rastrear la historia del piso oceánico; segundo, se identificó la distribución de fuentes de energía geotérmica, y tercero, se mapearon las zonas con más alta probabilidad de contener hidrocarburos”.



Para la categoría de medio ambiente el galardonado fue el profesor Jesús Orlando Vargas Ríos, del Departamento de Biología de la Unal, quien, con su equipo del Grupo de Restauración Ecológica, realizó la investigación ‘Bases ecológicas y sociales para la restauración de los páramos’. El trabajo busca estrategias más efectivas para recuperar los páramos en diferentes escenarios.



Al respecto, investigador dijo: “En este momento los páramos reciben mucha atención, pero en realidad los esfuerzos para su conservación y restauración son escasos, no se está haciendo lo suficiente. En Colombia contamos con el Plan Nacional de Restauración desde 2012, y en 2018 se aprobó la ley de páramos, pero al parecer aún no hay voluntad para convertir esta intención en una política pública”, expresó durante su discurso.



Por su parte, en la categoría de ciencias sociales y humanas el premio fue para el libro Cuando los pájaros no cantaban: Historias del conflicto armado en Colombia, el tomo testimonial del informe final de la Comisión de la Verdad, liderado por Alejandro Castillejo Cuéllar.



Finalmente, en la categoría de solidaridad, las organizaciones sin ánimo de lucro premiadas fueron la Fundación Nacional Batuta (que trabaja con formación musical para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes), y la Fundación Alma (organización por la protección del medioambiente).



