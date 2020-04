Francia plantea una vuelta a clase voluntaria tras el confinamiento

El presidente francés, Emmanuel Macron, baraja una vuelta a clase voluntaria tras el fin del confinamiento el próximo 11 de mayo y en un retorno a la normalidad simultáneo en todo el país, aunque con adaptaciones en cada territorio.



Este es el plan provisional adelantado este jueves en una reunión a distancia con los alcaldes por Macron, que prevé que el regreso escolar sea progresivo, concertado con los responsables locales y adaptado a la situación de cada zona, principalmente en función de su tamaño.

En las hipótesis estudiadas y filtradas a los medios se da prioridad a los alumnos más jóvenes, a los que no son autónomos y a aquellos menos favorecidos, así como a que su incorporación a las aulas esté supeditada a la decisión de los padres y no sea obligatoria.



El pasado 21 de abril, el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, había avanzado una reapertura paulatina de las escuelas a partir del 11 de mayo, escalonada en tres semanas y organizada de forma que ninguna clase tenga simultáneamente más de 15 alumnos.



En la primera semana empezarían los alumnos de 6 años, que están aprendiendo a leer, y los de 10, que preparan el paso al ciclo siguiente, mientras que los de 11, 14 y 16, además de los de Terminal, pendientes del paso a la universidad, volverían en la segunda semana, al igual que los de Formación Profesional.



El ministro propuso que el resto se incorpore la tercera semana, pero ese plan recibió fuertes críticas de la comunidad educativa y de algunos padres, que dudan de que se puedan respetar las medidas de seguridad necesarias para evitar contagiarse de coronavirus.



El Elíseo dejó claro hoy que la vuelta con carácter voluntario es solo de una de las posibles "pistas" que se están evaluando en el marco de un plan general que será presentado el próximo martes a los alcaldes para someterlo a una discusión conjunta.



En esa posible hoja de ruta se confirmó este jueves que no habrá un desconfinamiento por regiones, sino un marco nacional que se adaptará a la realidad de cada territorio. Las dos zonas más afectadas hasta la fecha por la epidemia son la región parisina y la del Gran Este, fronteriza con Bélgica, Luxemburgo, Suiza y Alemania.



En todo el país se han contabilizado oficialmente 21.340 muertos desde el pasado 1 de marzo. Las autoridades también estudian que el uso de mascarillas sea obligatorio en los transportes públicos, según la estrategia provisional que el primer ministro, Édouard Philippe, aborda este jueves con los presidentes de las distintas regiones.



