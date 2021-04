Fecode y universitarios mantienen llamado a participar en el paro

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y organizaciones estudiantiles de la educación superior ratificaron su apoyo y participación en el paro nacional convocado por las centrales obreras para este miércoles, en protesta contra el proyecto de reforma tributaria del Gobierno nacional, que inició su trámite en el Congreso de la República.

De acuerdo con William Velandia, presidente de Fecode, el llamado es a que los 321.000 maestros del sector oficial del país se unan al cese de actividades. “La orientación que estamos dando a todas nuestras filiales, a nuestros maestros y maestras, es que nos unimos a todas las demás organizaciones, este miércoles”, precisó Velandia.



Aseguró que la directriz que se está dando a los maestros es que manifiesten su participación en la jornada de manera responsable, teniendo en cuenta el contexto y la diversidad de canales de que hoy se dispone.



“Por eso -señaló- no convocamos al magisterio a concentrarse en las ciudades; la idea es desarrollar, de acuerdo con el contexto y donde sea posible, plantones en condiciones seguras y con un número controlado de personas; caravanas, cacerolazos, transmisiones en vivo por redes, reuniones pequeñas… la idea es dejar claro que estamos acompañando esta jornada”.



Velandia afirmó que durante el paro insistirán en su consigna de retornar a clases presenciales, pero con condiciones de biosegurdad, verificables y certificadas.



“Los maestros -aseguró- somos los más interesados en volver a las aulas con nuestros estudiantes, pero primero es necesario que se materialice en cada escuela lo que establecen los protocolos de bioseguridad, para que se minimice el riesgo de contagio con covid-19”.



Y señaló que pese a su insistencia, no han logrado establecer un diálogo con el Gobierno con respecto a este tema.”.

Se suman los universitarios

Por otro lado, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees) y la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees), que aglutinan a estudiantes de universidades públicas y privadas, reiteraron su apoyo a la jornada nacional de paro.



Jennifer Pedraza, representante estudiantil ante el Consejo Directivo de la Universidad Nacional y miembro de Acrees, explicó que entre los motivos que los llevan a marchar están no solo el hecho de que la carga de impuestos propuesta en la reforma recaiga sobre los estratos medios y bajos de la población, sino que el proyecto pone en riesgo los acuerdos alcanzados en el 2018 entre el Gobierno y los estudiantes, luego de tres meses de movilización.



La representante se refiere, puntualmente, al artículo 33 del proyecto de reforma, referido al límite a los gastos a nivel nacional.



Este señala que el crecimiento anual de gastos de personal y adquisición de bienes y servicios de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación no podrá superar en ningún caso la meta de inflación esperada para cada año.



Pedraza explica que el acuerdo al que se llegó con los estudiantes incluye un incremento para las universidades públicas por encima de la inflación, hasta el 2022, para ajustar sus presupuestos: "Este artículo va en contravía de lo acordado y pone en riesgo recursos para las universidades del orden de los 165.000 millones de pesos", advirtió Pedraza.



La representante también señaló que si bien el Gobierno ha dicho que con la aprobación del proyecto de reforma se garantizaría la matrícula cero en las universidades públicas para los estratos uno, dos y tres, “en ningún aparte del texto se habla específicamente de partidas para garantizar este compromiso; además, en caso de que esto se diera, de qué sirve si a la larga, con esta reforma, vamos a terminar pagándole la matrícula a la Dian, vía impuestos al internet, a los servicios públicos, a los salarios y mediante IVA", dijo.



La representante estudiantil dijo, finalmente, que los estudiantes sí se manifestarán este miércoles. "Estamos convocando muy apegados al mensaje de ser cuidadosos, de usar tapabocas, de portar gel antibacterial y alcohol; también hay convocatorias a caravanas para que la gente pueda ir en su propio carro y bicicleta. Por supuesto que estamos muy preocupados por el covid-19, pero también estamos conscientes de que, dadas las circunstancias, es necesario salir a marchar".

