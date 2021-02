Fecode y la ADE insisten en no volver a clases presenciales en Bogotá

El próximo lunes 15 de febrero se iniciará el proceso de regreso a clases presenciales con alternancia en los colegios públicos de Bogotá. Un anuncio que ha generado rechazo en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).



De hecho, este viernes maestros afiliados a la Asociación Distrital de Educadores, sindicato de profesores de colegios públicos de Bogotá que forma parte de Fecode, protestaron en frente de la Secretaría de Educación pidiendo que se retrase la medida.



(Lea también: Sena abre más de 55.000 cupos para estudiar de manera virtual)

A propósito de estas manifestaciones, William Velandia, presidente de Fecode, aseguró a EL TIEMPO que la negativa del magisterio no se debe a que rechacen volver a las aulas, sino a que, en su opinión, no existe las condiciones necesarias para volver.



“Queremos ese retorno presencial a las aulas, ojalá en el menor tiempo posible, pero debe ser un retorno seguro. Le hemos dicho ‘No’ a este regreso a clases presenciales con alternancia porque es poner en un riesgo innecesario a las comunidades educativas, es desconocer los conceptos de la comunidad científica. No hay una garantía plena de la apropiación oportuna de los recursos, y no atiende las cifras en materia de contagio y fallecidos”, dijo Velandia.



(Lea también: Cómo acceder a nuevas ayudas de pago de pensión en colegios y jardines)



De acuerdo al dirigente sindical, las condiciones actuales en los colegios son precarias en la mayoría de los casos: “Uno mira la realidad de las instituciones educativas en materia de agua potable, electricidad, baterías sanitarias, conectividad, recurso humano, y se da cuenta que con esta medida se desconoce la realidad. Esto fue una decisión unilateral de apresurar el regreso a las instituciones educativas en la capital de la república. No es posible que en las condiciones en las que está Bogotá, se tome esta decisión. Debe haber una verificación de los protocolos de bioseguridad y un acompañamiento por medio de los consejos directivos”.

“Recursos no son suficientes”

En el segundo semestre de 2020 el Ministerio de Educación destinó 400.000 millones de pesos para las adecuaciones de todas las sedes educativas oficiales del país, las cuales son más de 43.000.



Según Fecode, este dinero no es suficiente para cubrir el cumplimiento de los protocolos en todas las instituciones del país. Ante esto, la organización propuso una adición presupuestal de 650.000 millones de pesos para el año 2021, propuesta que no prosperó en el Congreso de la República.



(Lea también: Ministerio de Educación resuelve dudas sobre el regreso a clases presenciales)



“Así las cosas, no podemos aceptar la posibilidad de un retorno inseguro en cualquier tipo de presencialidad, nuestra premisa es proteger la vida y garantizar el derecho a la educación en condiciones dignas de sus hijos e hijas”, mencionó el magisterio.

Así será el regreso a clases presenciales en Bogotá

Si bien Fecode asegura que la gran mayoría de las 400 instituciones educativas oficiales en Bogotá no cuentan con las condiciones para retornar a la presencialidad, el Distrito señaló quede acuerdo con el modelo de alternancia, solo podrían operar en sitio aquellas que ya hayan cumplido con los protocolos.



De esta manera, son 138 colegios oficiales los que actualmente cuentan con el aval para retornar. De ellos, el lunes 15 de febrero volverán a las aulas solamente 8, aquellos que realizaron pilotos en 2020.



(Lea también: ¿Cuál es el antes y el después de la pandemia en materia educativa?)



La Secretaría de Educación explicó que el 1 de marzo se realizará una nueva fase en la que se reactivará las instituciones que recibieron el visto bueno antes del 31 de diciembre del año pasado.



El 15 de marzo será el turno para los habilitados antes del 5 de febrero, el 5 de abril para los que cumplan los requisitos antes del 19 de febrero, y por último, el 12 de abril el resto de instituciones en la medida que cumplan con todas las medidas.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Otras noticias

- Deserción y alternancia: los retos de las universidades para este año



- Abecé: lo que debe saber del regreso a clases presenciales