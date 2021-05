Las razones de Fecode para continuar en el paro

En una nueva jornada de movilizaciones, los profesores asociados a la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) vuelven a salir a las calles tras siete días de protestas en varias regiones del país.



En diálogo con EL TIEMPO, William Velandia, presidente del sindicato, dijo los motivos por los que los maestros van de nuevo a paro, acompañado de medidas como el cese de actividades académicas en todo el territorio nacional.



Una medida que ha sido cuestionada, así como otra de las exigencias del Comité Nacional del Paro en el marco de las protestas: la no alternancia escolar, es decir, que no se regrese a las aulas de manera presencial mediante el modelo implementado por el Ministerio de Educación.



¿Por qué pese a que se retiró el proyecto de reforma tributaria, Fecode vuelve a convocar movilizaciones?



Primero porque no hay confianza con este gobierno. Es que a la par de que se retiró se está hablando de discutir con algunos sectores una nueva reforma tributaria. Si la anterior era nefasta no sabemos cómo pueda ser la siguiente.



Pero el fondo del inconformismo no es solo esto. Hay puntos de fondo como el diálogo social. Este Gobierno se ha negado a atender a las organizaciones sociales. El pliego de emergencia presentado por las centrales nunca fue atendido, así como propuestas como la renta básica que perfectamente y con un músculo económico como el que tiene el país, se podría haber atendido. Lo mismo ocurrió con la matrícula cero en las universidades públicas.



También está el proyecto de reforma a la salud que acentuará aún más la crisis del sector, porque lo que busca es concentrar el poder económico en unas pocas aseguradoras.

¿Están convocando a un nuevo cese de clases virtuales y presenciales?



Sí. Suspendemos las actividades académicas de manera presencial y virtual. Lo que hay que hacer es pedagogía con las comunidades y los padres para explicar el porqué de estas movilizaciones.



¿Y cómo serán las movilizaciones de Fecode, teniendo en cuenta la actual situación sanitaria por el tercer pico de la pandemia?



La idea es salir a las calles atendiendo las particularidades y el contexto de cada región. Donde hay posibilidades de marcha, se harán con todos los elementos de bioseguridad, donde no, se harán caravanas, cacerolazos, mítines, etc.



Pero todo con algo claro: hay que salvaguardar la vida de los colombianos y por eso debemos ser muy responsables.



¿Consideran que hay una afectación en el proyecto de reforma a la salud hacia el magisterio?



Afecta a todos los colombianos, padres y madres de familia. Pero también toca los regímenes especiales. Esa es una conquista de todos los trabajadores, del magisterio, pero el proyecto amenaza con acabarlo, y precarizar el derecho a la salud de los colombianos.



¿Así las cosas, de qué depende que se levante el paro?



De que el Gobierno abra las puertas del diálogo, atienda a las organizaciones sociales, al Comité Nacional del Paro, a Fecode, en una mesa seria, con compromisos reales y de cara a una agenda que permita ir resolviendo todas esas solicitudes.



Pero hasta el momento se ha negado a hacer eso y por el contrario ha hecho una arremetida brutal contra los manifestantes, cosa que rechazamos.

William Velandia, presidente de Fecode Foto: Fecode

¿Cuál es la propuesta que ustedes hacen para atender la difícil situación financiera del país, que es reconocida por casi todos los sectores?



Hay distintas alternativas para acceder a estos recursos. Hablamos de temas como la evasión, la corrupción, las exenciones que se aplicaron a los grandes capitales. Hay un cúmulo de elementos que permiten hoy que desde el Gobierno se potencie el recaudo sin afectar a los más necesitados ni las clases medias.



Fíjese que en la pasada reforma tributaria, a quienes más pueden contribuir se les dio beneficios que superan los 9 billones de pesos. A eso se suma la intención de comprar aviones de guerra por un valor de 14 billones de pesos a sabiendas de la crisis que tiene el país. Esas contradicciones uno no las entiende.



Incluso hay empresarios que han sido conscientes y han hecho sus propuestas para no incurrir en una reforma tributaria.



Dentro del documento de reclamos del Comité del Paro se encuentra el "no a la alternancia". ¿Por qué se insiste en este punto?



Es que la alternancia no es un modelo que permita resolver el tema de la presencialidad, porque pretende mostrar una aparente normalidad académica y social, y realmente distrae de las problemáticas que tenemos en los colegios.



Lo que nosotros decimos es que sí queremos volver a las aulas, y debe quedar claro: los maestros en Colombia queremos volver a la escuela de manera presencial, con los elementos de bioseguridad, que se atienda el proceso de vacunación que se invierta en esas adecuaciones, la conectividad, el acceso a equipos de cómputo. Pero no se puede amenazar la salud de la población colombiana.



¿Cómo ven la intervención policial y militar en las protestas?



Rechazamos la militarización del país. Este es un estado social de derecho. Siempre hemos invitado a la protesta pacífica, por lo que exigimos al estado que no agreda a los ciudadanos en las calles. Así no es. Hay una política de deslegitimar la protesta, y por eso pedimos que cese la violencia contra los manifestantes.





MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación

